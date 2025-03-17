Не по своей воле: появились детали ухода Донателлы Версаче из Vercace

Компания Capri Holdings Idol, купившая модный дом Versace в 2018 году, подумывает продать его бренду Prada. Донателла была против этого, что и послужило причиной раскола между ней и Джоном Д. Айдолом, руководителем холдинга.

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47-летняя итальянский дизайнер Донателла Версаче, возглавлявшая модный дом Versace с 1997 года, после убийства ее брата Джанни, была вынуждена покинуть свой пост, а не ушла по собственной воле, сообщает Page Six. О том, что уходит из семейного дела, она объявила на прошлой неделе.

"Донателла — единственное, что привлекло всех в Versace. Они пытаются сделать из нее козла отпущения за все проблемы, хотя любой, кто внутри, знает, что все сводится к плохому управлению", – заявил инсайдер из Нью-Йорка.

Ей теперь запрещено использовать свою фамилию для любых других брендов, которые дизайнер может запустить. Согласно контракту, который подписала, когда Versace был продан Capri Holdings Idol в 2018 году, она также не будет разрабатывать одежду для другой компании.

Дела в Versace пошли под откос, когда Эммануэль Гинцбургер был назначен генеральным директором Versace вскоре после заключения сделки на $2 миллиарда. Тогда Донателла чувствовала, что ее намеренно выталкивают из семейной компании, и хотят "подрезать ей крылья".

У нее не было проблем с компанией по поиску преемника, и именно она выдвинула Дарио Витале в гонку. Однако она начала терять позиции, а ее творческое направление перестало пользоваться должным уважением.

Донателла Версаче назначила преемником Дарио Витале

"Она вступила в это партнерство с большими надеждами и делала то, что считала лучшим. У нее не было проблем с планом преемственности, но [руководители Capri] не уважали ее как человека, не говоря уже о Versace и визионере. Она хотела защитить свою семью и свое наследие. Им было наплевать. В конце концов, Донателла оказалась на милости Capri … у них были все карты. Она больше не может использовать свою фамилию. Она даже не будет заниматься дизайном одежды. Точка", – рассказал другой источник из мира моды.

Донателла – не первая, кто столкнулся с угрозой своему творчеству. Множество крупных дизайнеров потеряли свои имена после продажи своих компаний, от Донны Каран, которая признала, что это было "трудно", до Calvin Klein. Британский гуру парфюмерии Джо Малон рассказала, как уход из ее компании после ее продажи Estee Lauder "оказался худшим решением", которое она когда-либо принимала.

Джанни Версаче основал одноименный бренд в 1978 году в Милане, и он быстро стал фаворитом отрасли, любимым Vogue и модными инсайдерами. Он известен как крестный отец эпохи супермоделей 90-х годов. Джанни помог таким звездам подиума, как Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон, стать иконами модного олимпа.

Дизайнер оставил после себя империю стоимостью $800 миллионов, 50% которой достались дочери Донателлы, Аллегре. Еще 30% получил брат Джанни, Санто, а оставшаяся пятая часть отошла Донателле, которая встала у руля компании.

Донателла Версаче и ее брат Джанни Фото: donatella_versace

Хотя у нее не было формального образования в сфере моды, ей удалось превратить бренд в мощный источник наследия. Она одевала всех звезд первой величины, от Бритни Спирс до Ким Кардашьян, Холли Берри и Гвинет Пэлтроу.

Дженнифер Лопес была одной из знаменитых клиенток Донателлы

К тому времени, как Capri купила бренд, он был одним из самых известных имен в мире моды. Его исполнительного директора Джона Д. Айдола итальянцы называли "американским ковбоем", поскольку он сразу заявил, что хотел бы выпускать одежду, которая больше напоминала бы Палм-Бич, чем Саут-Бич. Это и стало началом разногласий между Донателлой и новым руководством.

Хотя бренд был известен своим давним логотипом с Медузой, созданным самим Джанни, по слухам, Айдол подтолкнул Донателлу создать монограмму Versace, похожую на "MK" Майкла Корса, "LV" Луи Виттона и переплетенные буквы C Шанель. Геометрический узор Greca был добавлен ко всему – от сумок до пальто, рубашек и платьев.

Стремясь поднять бренд, Versace повысил цены. С приобретением Capri выручка модного дома достигла $1,1 миллиарда в 2023 году, но замедление мирового спроса на предметы роскоши все изменило. В период с апреля по июнь 2024 года выручка компании снизилась на 15,4%, что привело к операционному убытку в размере $17 миллионов, при этом значительное снижение продаж было зафиксировано в Европе и США.

Согласно сообщениям, финансовые прогнозы бренда показывают падение продаж с $810 миллионов в текущем финансовом году до $800 миллионов – в следующем. В феврале рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг Capri Holdings до уровня, который Bloomberg Law посчитал "мусорной территорией", заявив, что давление на производительность и высокие заимствования могут создать проблемы при погашении долгов.

За день до своего последнего показа Донателла сказала:

"Когда тебе говорят, что делать, говорят, что будет продаваться… Если ты пытаешься угодить слишком многим людям, слишком многим менеджерам, креативность исчезает".

Последний показ Донателлы

Capri Holdings, которой также принадлежит Jimmy Choo, пыталась продать Versace в 2023 году владельцу Coach Tapestry за $8,5 млрд долларов, но сделка не состоялась. Вся компания, включая Michael Kors и обувной бренд Jimmy Choo, сейчас оценивается примерно в $2,3 млрд долларов — лишь немного больше, чем Capri заплатила за Versace.

Сейчас в СМИ циркулирует информация, то Айдол работает над продажей Versace и Jimmy Choo, чтобы сосредоточиться на перезапуске бренда готовой одежды Michael Kors. В частности, рассматривается сделка с Prada, которая вернет бренд Versace под итальянское владение.

Ранее Фокус писал, что Versace извинился перед Китаем за "Гонконг-Гонконг" и "Макао-Макао".