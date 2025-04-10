Ушла Донателла, а за ней и Versace: культовый бренд приобрела компания Prada

Была заключена окончательная сделка о продаже Versace компании Prada. По данным СМИ, ее стоимость упала более чем на два миллиона из-за таможенной политики Дональда Трампа.

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Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба многонациональной модной холдинговой компании Capri Holdings Limited.

Versace был продан за 1,375 миллиарда долларов наличными "с учетом определенных корректировок". Ожидается, что процесс будет полностью завершен во второй половине 2025 года. Речь идет, в частности, о получении разрешений от регуляторных органов, которые должны проверить законность сделки.

Председатель правления Capri Holdings Limited Джон Айдол подчеркнул, что Versace — это "культовый итальянский дом моды класса люкс", основанный модельером Джанни Версаче еще 46 лет назад. Его дальнейшее развитие происходило в соответствии с творческим видением сестры основателя Донателлы Версаче.

"За последние шесть лет мы достигли огромного прогресса в изменении позиционирования бренда, чтобы сделать больший акцент на его роскошном наследии и исключительном мастерстве. Через совершенствование продукта, маркетинга и магазина, теперь бренд имеет хорошие позиции для устойчивого долгосрочного роста. Мы уверены, что Prada Group является идеальной компанией, которая сможет вести Versace в следующую эру роста и успеха", — отметил Айдол.

Цену "сбили" пошлины Трампа и Донателла Версаче

В Forbes передали, что в СМИ сообщали о почти срыве сделки после объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Источники, знакомые с переговорами, сообщали, что цена Versace из-за этого упала с 1,6 миллиарда долларов до менее чем 1,4.

Кроме того, отмечается, что Capri Holdings Limited годами пыталась продать бизнес, но в 2024 году сделка на 8,5 миллиардов долларов провалилась из-за заключения Федеральной торговой комиссии. Эксперты прогнозировали, что продажа холдинговой компании "существенно уменьшит конкуренцию" среди производителей роскошных сумок.

Versace эта компания, тогда еще известная как Michael Kors, приобрела за 2,1 миллиарда долларов в 2018 году. В прошлом месяце 69-летняя Донателла Версаче заявила, что уходит в отставку. По информации СМИ, ранее Versace оценивали в более чем 3 миллиарда долларов, но увольнение модельера повлияло на стоимость.

Напомним, о выходе из семейного дела итальянский дизайнер Донателла Версаче объявила в марте этого года. Журналисты информировали, что ее заставили покинуть пост, и теперь модельер не может использовать для запуска новых брендов собственную фамилию.

В СМИ подсчитали, как из-за новых пошлин президента США Дональда Трамп подорожает гардероб его жены Мелании. Первая леди любит украинские дизайнерские вещи и даже имеет целые коллекции одинаковых вещей.