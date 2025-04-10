Пішла Донателла, а за нею й Versace: культовий бренд придбала компанія Prada

Була укладена остаточна угода про продаж Versace компанії Prada. За даними ЗМІ, її вартість впала на понад два мільйони через митну політику Дональда Трампа.

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Про це 10 квітня повідомила пресслужба багатонаціональної модної холдингової компанії Capri Holdings Limited.

Versace був проданий за 1,375 мільярда доларів готівкою "з урахуванням певних коригувань". Очікується, що процес буде повністю завершений у другій половині 2025 року. Йдеться, зокрема, про отримання дозволів від регуляторних органів, які мають перевірити законність угоди.

Голова правління Capri Holdings Limited Джон Айдол наголосив, що Versace — це "культовий італійський будинок моди класу люкс", заснований модельєром Джанні Версаче ще 46 років тому. Його подальший розвиток відбувався відповідно до творчого бачення сестри засновника Донателли Версаче.

"За останні шість років ми досягли величезного прогресу в зміні позиціювання бренду, щоб зробити більший акцент на його розкішній спадщині та винятковій майстерності. Через вдосконалення продукту, маркетингу та магазину, тепер бренд має хороші позиції для сталого довгострокового зростання. Ми впевнені, що Prada Group є ідеальною компанією, яка зможе вести Versace у наступну еру зростання та успіху", — зауважив Айдол.

Ціну "збили" мита Трампа і Донателла Версаче

У Forbes передали, що у ЗМІ повідомляли про майже зрив угоди після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових мит. Джерела, знайомі з переговорами, повідомляли, що ціна Versace через це впала з 1,6 мільярда доларів до менш ніж 1,4.

Окрім того, зазначається, що Capri Holdings Limited роками намагалася продати бізнес, але у 2024 році угода на 8,5 мільярдів доларів провалилася через висновок Федеральної торгової комісії. Експерти прогнозували, що продаж холдингової компанії "істотно зменшить конкуренцію" серед виробників розкішних сумок.

Versace ця компанія, тоді ще відома як Michael Kors, придбала за 2,1 мільярда доларів у 2018 році. Минулого місяця 69-річна Донателла Версаче заявила, що йде у відставку. За інформацією ЗМІ, раніше Versace оцінювали у понад 3 мільярди доларів, але звільнення модельєрки вплинуло на вартість.

Нагадаємо, про вихід з сімейної справи італійська дизайнерка Донателла Версаче оголосила у березні цього року. Журналісти інформували, що її змусили залишити посаду, і тепер модельєра не може використовувати для запуску нових брендів власне прізвище.

У ЗМІ підрахували, як через нові мита президента США Дональда Трамп подорожчає гардероб його дружини Меланії. Перша леді полюбляє українські дизайнерські речі й навіть має цілі колекції однакових речей.