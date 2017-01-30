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Главная » Деньги » Предпосылок для повышения цен на газ, электричество и ЖКУ нет, – Розенко

Предпосылок для повышения цен на газ, электричество и ЖКУ нет, – Розенко

Предпосылок для повышения цен на газ, электричество и ЖКУ нет, – Розенко
Павел Розенко / Фото: РБК-Украина

Размер назначенных субсидий в этом отопительном сезоне не будет пересматриваться

30.01.17 1367
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Сегодня нет никаких оснований говорить об увеличении в 2017 году тарифов на ЖКХ, электроэнергию и газ. Об этом в интервью изданию "Экономические известия" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Правительственный портал.

"Я уверен, сейчас не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ. По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для поднятия цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года. Не надо пугать людей! Когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто предупредит украинцев о поднятии тарифов", – сказал Розенко.

"По моему мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована. Повышать дальше уже некуда", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Розенко также отметил, что в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн размер назначенных субсидий в этом отопительном сезоне не будет пересматриваться.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила для бизнеса с февраля 2017 года цены на газ и электричество, а для населения – на воду и услуги по водоотведению.

На этой неделе НКРЭКУ планирует рассмотреть решение о повышении в феврале тарифов на тепло для промышленности на 102,46 грн – до 1471,56 грн/Гкал, или на 7,48% выше текущих показателей.

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