Фонд госимущества обнародовал подробный план приватизации на 2017 год

В текущем году в ведомстве рассчитывают получить от продажи госимущества столько же, сколько хотели и в прошлом – 17 миллиардов. Правда, в прошлом собрали лишь 1% от плана

Фонд государственного имущества Украины в своем официальном издании "Ведомости приватизации" обнародовал подробный план приватизации на 2017 год.

Так, Фонд планирует в ноябре выставить на приватизацию 75,22% акций Турбоатома, в декабре – повторно провести аукцион по продаже 99,6% акций временно неработающего Одесского припортового завода (ОПЗ).

Ранее глава Фонда госимущества Игорь Билоус неоднократно заявлял, что Одесский припортовый завод целесообразно сдать в аренду либо управление компании, которая имеет доступ к основному сырью завода – газу, либо перевести ОПЗ на "давальческую" схему работы.

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В марте ФГИ намерен выставить на продажу 99,99% Сумыхимпрома, в октябре - 78,3% акций крупной энергогенерирующей компании Центрэнерго. В августе ведомство планирует начать приватизацию 70% акций Хмельницкоблэнерго, 70% Николаевоблэнерго, 65% Харьковоблэнерго, 50,9% Тернопольоблэнерго, 60% Запорожьеоблэнерго.

В июле Фонд намерен выставить на продажу на фондовых биржах по 25% плюс одной акции Сумыоблэнерго, Одессаоблэнерго, ДТЭК Донецкоблэнерго, Киевэнерго, ДТЭК Днепрооблэнерго, ДТЭК Захидэнерго, ДТЭК Днепрэнерго, Донбассэнерго.

Напомним, по итогам 2016 года поступления в государственный бюджет от приватизации составили 188,9 млн грн, что составляет чуть больше 1% от запланированных 17 млрд грн.

В 2017 году от приватизации госпредприятий запланировано получить также 17 млрд грн.

