Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Фонд госимущества обнародовал подробный план приватизации на 2017 год

Фонд госимущества обнародовал подробный план приватизации на 2017 год

Фонд госимущества обнародовал подробный план приватизации на 2017 год
112.ua

В текущем году в ведомстве рассчитывают получить от продажи госимущества столько же, сколько хотели и в прошлом – 17 миллиардов. Правда, в прошлом собрали лишь 1% от плана

06.02.17 55
0000

Фонд государственного имущества Украины в своем официальном издании "Ведомости приватизации" обнародовал подробный план приватизации на 2017 год.

Так, Фонд планирует в ноябре выставить на приватизацию 75,22% акций Турбоатома, в декабре – повторно провести аукцион по продаже 99,6% акций временно неработающего Одесского припортового завода (ОПЗ).

Ранее глава Фонда госимущества Игорь Билоус неоднократно заявлял, что Одесский припортовый завод целесообразно сдать в аренду либо управление компании, которая имеет доступ к основному сырью завода – газу, либо перевести ОПЗ на "давальческую" схему работы.

В марте ФГИ намерен выставить на продажу 99,99% Сумыхимпрома, в октябре - 78,3% акций крупной энергогенерирующей компании Центрэнерго. В августе ведомство планирует начать приватизацию 70% акций Хмельницкоблэнерго, 70% Николаевоблэнерго, 65% Харьковоблэнерго, 50,9% Тернопольоблэнерго, 60% Запорожьеоблэнерго.

В июле Фонд намерен выставить на продажу на фондовых биржах по 25% плюс одной акции Сумыоблэнерго, Одессаоблэнерго, ДТЭК Донецкоблэнерго, Киевэнерго, ДТЭК Днепрооблэнерго, ДТЭК Захидэнерго, ДТЭК Днепрэнерго, Донбассэнерго.

Напомним, по итогам 2016 года поступления в государственный бюджет от приватизации составили 188,9 млн грн, что составляет чуть больше 1% от запланированных 17 млрд грн.

В 2017 году от приватизации госпредприятий запланировано получить также 17 млрд грн.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги:
Читайте по теме
Фонд госимущества обнародовал планы по приватизации в 2017 годуФонд госимущества предложил четыре варианта запуска Одесского припортового заводаГлава ФГИУ объяснил, почему сорвалась приватизация облэнерго в 2016 году

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 7723
  2. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 11737
  3. Старые грабли. Что общего между 2017-м и 1917-м 4376
  4. Железная леди. Хатия Деканоидзе о реформе полиции и реванше старой системы 2478
  5. Шавкат после Ислама. Чем запомнится узбекам эпоха Мирзиёева 2554
  6. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 9365
  7. Дружба крепкая. Пулитцеровский лауреат о том, как Ватикан с фашистами дружил 2495
  8. Крылья бабочки. Судьбы и истории борьбы детей с необычным недугом 1164
  9. В Донецке сейчас Сорокин, материализованный в реальности, — Виталий Манский 2701
  10. Эвакуатор для монстра. 4 лучших фильма не для проката 1098
  1. Мой друг Бенджамен. Как корабль философов плыл из Донецка в Киев 7400 / 40648
  2. Правда о сексе. 10 вещей, которые нужно уяснить к 30 годам 6976 / 8130
  3. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 2276 / 9365
  4. Минобороны Италии предложило создать "оборонный шенген" внутри ЕС 2199 / 2470
  5. Исполнительница гимна России забыла слова перед началом финала чемпионата мира по хоккею с мячом 1880 / 2145
  6. Стали известны имена первых финалистов национального отбора Евровидения-2017 1590 / 1745
  7. Перевозчики Киевской области послушались губернатора и снизили стоимость проезда 1553 / 2000
  8. СБУ обнародовала записи переговоров главарей "ЛНР" о сбитом под Луганском ИЛ-76 1434 / 2018
  9. В Черкасской области частично ограничили движение грузовиков 1250 / 2325
  10. Карта военных действий в зоне АТО на 5 февраля 1229 / 1365
  1. Мой друг Бенджамен. Как корабль философов плыл из Донецка в Киев 89 / 40648
  2. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 23 / 9365
  3. Минобороны Италии предложило создать "оборонный шенген" внутри ЕС 11 / 2470
  4. Исполнительница гимна России забыла слова перед началом финала чемпионата мира по хоккею с мячом 10 / 2145
  5. Террористы обстреляли электриков, которые ремонтировали ЛЭП возле Авдеевки 9 / 1883
  6. Black Sabbath отыграла свой последний концерт 8 / 358
  7. Перевозчики Киевской области послушались губернатора и снизили стоимость проезда 7 / 2000
  8. Говорит робот. 10 рецептов эффективного использования времени 6 / 548
  9. Зимний Азов. Целебные бердянские грязи и очарование штормового моря 5 / 949
  10. СБУ обнародовала записи переговоров главарей "ЛНР" о сбитом под Луганском ИЛ-76 5 / 2018
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.