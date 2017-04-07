Повышение минимальной зарплаты не влияет на инфляцию, - Минсоцполитики

Повышение минимальной заработной платы не влияет на инфляцию в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Инициатива Кабинета министров Украины по повышению минимальной заработной платы, которая вступила в силу с 1 января 2017 года, не имеет существенного влияния на рост цен. Более того, двукратное увеличение МЗП вполне отвечает современным экономическим реалиям. Анализ рынка труда показывает, что работодатели предлагают "минимальную" зарплату лишь для 34% вакансий, по остальным позициям зарплаты выше.

По мнению экспертов, повышение МЗП стало шагом для детенизации отношений между работодателями и наемными работниками.

В Минсоцполитики отмечают, что государство заставило предпринимателей не только и не столько увеличить зарплаты, сколько легализировать их. Деньги, которые сегодня выплескиваются в наличное обращение в виде выплаты зарплаты, уже и так попадали в экономику, но через выплаты в "конверте". То есть дополнительное давление наличных на цены непосредственно через повышение минимальной зарплаты не создается.