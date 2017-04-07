Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Повышение минимальной зарплаты не влияет на инфляцию, - Минсоцполитики
Повышение минимальной зарплаты не влияет на инфляцию, - Минсоцполитики
Фото: ТСН

Повышение минимальной зарплаты не влияет на инфляцию, - Минсоцполитики

Повышение МЗП стало шагом для детенизации отношений между работодателями и наемными работниками

07.04.17 208
0000

Повышение минимальной заработной платы не влияет на инфляцию в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Инициатива Кабинета министров Украины по повышению минимальной заработной платы, которая вступила в силу с 1 января 2017 года, не имеет существенного влияния на рост цен. Более того, двукратное увеличение МЗП вполне отвечает современным экономическим реалиям. Анализ рынка труда показывает, что работодатели предлагают "минимальную" зарплату лишь для 34% вакансий, по остальным позициям зарплаты выше.

По мнению экспертов, повышение МЗП стало шагом для детенизации отношений между работодателями и наемными работниками.

В Минсоцполитики отмечают, что государство заставило предпринимателей не только и не столько увеличить зарплаты, сколько легализировать их. Деньги, которые сегодня выплескиваются в наличное обращение в виде выплаты зарплаты, уже и так попадали в экономику, но через выплаты в "конверте". То есть дополнительное давление наличных на цены непосредственно через повышение минимальной зарплаты не создается.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Рост потребительских цен в Украине в марте ускорился до 1,8%Всемирный банк ухудшил прогноз по инфляции в УкраинеЗакат Европы. Чем грозит начавшийся Brexit экономике Великобритании

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Отрезать Донбасс рискованно для Украины, – посол Великобритании в Украине Джудит Гоф 8041
  2. Школа жизни. Лилия Гриневич о том, насколько реально сделать украинскую школу принципиально новой 2755
  3. Холодильник марки РФ. Что для мира лучше — замороженная Россия Путина или гниющая Навального 11044
  4. Бочка пороха. Как мы с президентом разошлись во взглядах на будущее и чем ему это грозит 6705
  5. Одноразовые солдаты. Зачем Кремль меняет боевых бурятов на вагнеровцев 8062
  6. Киберпартизаны. Как и зачем украинские хакеры включились в войну 13769
  7. Тени в раю. Через что проходят мигранты с Ближнего Востока на пути в Европу 1849
  8. Посланцы Земли. 10 самых интересных космических миссий ближайшего будущего 3017
  9. Старушки с имплантами. Олег Дроздов о киевской архитектуре и борьбе с понтами 12266
  10. Большие города. 5 лучших книг марта 1830
  1. С 1 мая в Украине увеличится размер минимальной пенсии 24950 / 28244
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 12040 / 26108
  3. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 3631 / 5670
  4. СМИ: Российские военные корабли в спешке возвращаются к берегам Сирии 2849 / 3713
  5. СМИ: Ракетный удар США уничтожил все самолеты на аэродроме Шайрат в Сирии 2631 / 3359
  6. Россия не готова к полноценному Союзному государству, - Лукашенко 2611 / 3170
  7. Рада усилила защиту трудовых прав работников предпенсионного возраста 2591 / 2907
  8. Поведение первой дочери США трусливое, - Скарлетт Йоханссон 2586 / 3347
  9. МВФ популярно объяснил, что ждет Украину к 2040 году при сохранении нынешнего уровня коррупции 2513 / 3094
  10. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 2375 / 3268
  1. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 58 / 5670
  2. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 53 / 26108
  3. С 1 мая в Украине увеличится размер минимальной пенсии 42 / 28244
  4. Менеджер здоровья. Павел Ковтонюк о госпитальных округах, электронных рецептах и "чёрной" врачебной кассе 25 / 1856
  5. В Румынии антикоррупционный прокурор за год отправила на скамью подсудимых более тысячи высокопоставленных чиновников 22 / 644
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 17 / 3268
  7. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 14 / 7845
  8. Революция множеств. Почему власти больше не смогут управлять по-старому 14 / 1089
  9. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 14 / 2176
  10. Европарламент одобрил безвиз для Украины 13 / 1852
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.