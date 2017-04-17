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Главная » Деньги » Украина ввела антидемпинговые пошлины на российские удобрения

Украина ввела антидемпинговые пошлины на российские удобрения

Украина ввела антидемпинговые пошлины на российские удобрения
Фото из открытых источников

Сроком на 5 лет

17.04.17 179
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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести антидемпинговые меры в отношении импорта российских минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод"- 6,54%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 33,83%", - говорится в сообщении.

По мнению комиссии, применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и восстановлению рабочих мест, восстановлению доходов.

Кроме того, МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из РФ. Согласно решению расследование возбуждается в отношении импорта в Украину карбамидо-формальдегидной смолы и карбамидо-формальдегидного концентрата происхождением из РФ.

"В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер", - говорится в сообщении.

Как известно, действующие антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину нитрата аммония происхождением из Российской Федерации были применены еще в мае 2008 года.

Напомним, 21 декабря 2016 года Кабинет Министров принял решение о продлении на год, до 31 декабря 2017 года включительно, действия постановления правительства № 1146 от 30 декабря 2015 года, которым Украина отменила условия свободной торговли с Российской Федерацией.

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