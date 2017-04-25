Украина купит уголь у грузинской компании

Грузинская компания ООО "Сакнахшири" (Sakhnakhshiri GIG Group) выиграла тендер Центрэнерго на поставку 700 тыс. тонн угля. Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе закупок ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

Сакнахшири по итогам аукциона предложила поставить уголь за 1,809 млрд гривен без учета НДС. Таким образом, в случае утверждения результатов торгов стоимость угля "Центрэнерго" составит около 97 долларов/тонна при изначально ожидаемых около 102 долларов/тонна.

Грузинская компания в справке об опыте поставок указала поставки угля двум армянским и болгарской компании, а также внутри Грузии – около 300 тыс. тонн ежегодно.

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Компания "Сакнахшири" входит в состав "Грузинской индустриальной группы" (GIG), основателем которой является Давид Бежуашвили, брат экс-министра обороны и экс-министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили.

Ранее Центрэнерго отменило два объявленных в марте-апреле тендера на поставку 700 тыс. тонн угля из-за отсутствия предложений и объявило третий.