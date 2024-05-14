Жесткие задержания и водометы в Тбилиси: в Грузии протестуют против закона об "иноагентах" (видео)

В столице Грузии продолжаются массовые протесты. У парламента начались задержания митингующих.

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Грузинский парламент принял в третьем и окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В стране продолжаются многотысячные протесты. У здания парламента начались задержания. Фокус собрал все, что известно на данный момент о происходящем в Тбилиси.

Принятие закона "об иноагентах", как его называют в соцсетях, вызвало яростный протест тех, кто собрался у стен парламента. Митингующие попытались прорваться в здание, но его заранее окружили железным забором.

Протесты в Тбилиси

Законопроект в третьем чтении поддержали 84 депутата. 30 проголосовали против.

К парламенту Грузии, который расположен на проспекте Шота Руставели, стянули сотни спецназовцев и полицейских, а также технику для разгона протестов. В грузинском МВД уже заявили, что "акция на проспекте Руставели приняла насильственный характер".

Полицейские через громкоговорители требуют от собравшихся покинуть территорию возле парламента, в противном случае будут применены спецсредства и водометы. Сообщают о жестоких задержаниях.

В самом парламенте произошло несколько стычек между депутатами правящей партии "Грузинская мечта" и представителями оппозиции. Представитель оппозиции со сцены на проспекте Руставели призывает выходить на митинги, передает издание Paper Kartuli.

Драка в грузинском парламенте

"Нам сейчас нужна народная всеобщая забастовка. Выходите, люди, а то мы проснемся в России", — цитирует издание спикера оппозиции. Местные СМИ передают, что полиция задерживает протестующих и заводит их во двор парламента. Сколько именно людей задержано — неизвестно. МВД не публикует официальные данные. Сейчас площадь перед парламентом пуста — протестующих оттеснили от парламента.

Площадь перед зданием парламента Грузии Фото: Paper Kartuli

Что такое "закон об иноагентах", принятый в Грузии?

Законопроект, или как его в соцсетях называют "закон об иноагентах", принятый в парламенте Грузии, предусматривает регистрацию непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и средств массовой информации, которые получают определенную сумму финансирования (более 20%) из-за границы как "организаций, осуществляющих интересы иностранной силы".

Согласно законопроекту, каждый, кто считается подобной организацией, должен быть зарегистрирован в государственном реестре в одноименной базе данных. В момент регистрации необходимо будет отразить полученное финансирование. Организациям придется заполнять финансовую декларацию ежегодно. Законопроект наделяет Минюст полномочиями обнаруживать подобные организации. Уклонение от регистрации влечет за собой штраф. Представители "Грузинской мечты" заявляют, что закон нужен, чтобы обеспечить прозрачность финансирования неправительственного сектора.

Почему начались протесты в Грузии?

Противники закона видят в нем угрозу свободе слова и гражданскому обществу. А также евроинтеграции Грузии, которая получила статус кандидата на вступление в ЕС всего полгода назад.

Спецназ у парламента Грузии

На акциях протеста, которые продолжаются последний месяц, митингующие скандируют лозунг "Да — Европе. Нет — российскому закону".

Реакция Запада

Европейские политики нанесли в Грузию несколько визитов. Также приезжал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, координатор США по вопросам санкционной политики Джеймс О’Брайен.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что основатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили отказался от встречи с О’Брайеном, как ранее отказывался встречаться с другим иностранным дипломатам и политикам.

Президент Саломе Зурабишвили, которой в правящей партии уже пытались объявить импичмент, заявила, что наложит вето на скандальный законопроект.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сказал, что отклонил просьбу о встрече с главами парламентских комитетов нескольких европейских стран 13–14 мая. По его словам, "радикальная оппозиция" может расценить такой визит как поощрение своих "радикальных действий".

Европейские лидеры и лидеры США уже отреагировали на скандальный законопроект. Министр иностранных дел Дании Ларс Локе Расмуссен отметил, что он "противоречит европейским ценностям". А американский сенатор Джим Риш заявил, что приняв закон, грузинское правительство "четко показало, что его не интересует европейское будущее".

"Это масштабная пощечина в лицо 80% грузин, которые хотят присоединиться к Евросоюзу", — заявил сенатор.

Напомним, ранее Фокус публиковал мнение политолога Лоры Торнтон о том, что нужно делать Западу, чтобы "Путин не получил еще одного внешнего союзника".