Нечаянная радость. Надолго ли укрепилась гривна

Фокус выяснил, почему перед длинными майскими выходными курс гривны к доллару оторвался от привычного для 2017 года уровня около 27 UAH/USD и устремился к 26 UAH/USD

После 7 апреля 2017 года на украинском валютном рынке сменился тренд – гривна начала прибавлять в цене и к концу месяца уже отыграла у доллара около 2%. Официальный курс за это время укрепился на 0,57 грн – с 27,16 UAH/USD до 26,59 UAH/USD. Напомним, НБУ высчитывает этот показатель на основе средневзвешенного курса на межбанковском валютном рынке. На наличном рынке доллар теперь стоит дешевле, чем на межбанке. В банковских кассах и обменниках американскую валюту накануне майских праздников покупают в среднем за 26,2 UAH/USD, продают за 26,55 UAH/USD.

К ситуативным колебаниям в пределах нескольких процентов украинский валютный рынок за последние несколько лет уже привык. Однако, снижение стоимости доллара до минимального уровня с начала года и устойчивость тренда на протяжении почти трех недель Фокус не может оставить без внимания.

Сезонное облегчение

Опрошенные Фокусом эксперты дают разные объяснения апрельскому укреплению гривны. По мнению аналитика ИК Adamant Capital Константина Фастовеца, причиной такой динамики могло послужить как заведение в страну большего объема экспортной выручки в связи с ростом цен на железную руду и металлы, который наблюдался до конца марта 2017 года, так и временное скопление большого количества гривневой ликвидности на казначейском счету.

Глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин предполагает, что на поведение курса повлияло значительное предложение валюты от аграриев, которым гривна необходима для проведения посевной кампании. Кроме этого, собеседник Фокуса указывает, что Украина стала тратить меньше валюты на импорт газа. Так, заявка НАК "Нафтогаз Украины" на импорт природного газа из Словакии уменьшилась с 1 апреля в 4,1 раза –с 41,4 млн куб. м до 10 млн куб. м.

Гривна может продержаться в коридоре 26 - 26,5 UAH/USD до конца лета за счет невысокого спроса на валюту, как со стороны импортеров, так и граждан

"Гривна начала укрепляться после позитивного решения МВФ о выделении Украине 4-го транша кредита в апреле. Кроме этого гривна постепенно отыграла негативные факторы начала года, когда ее курс доходил до 27,75 UAH/USD на межбанке из-за значительных расходов госбюджета перед новым годом", – комментирует ситуацию руководитель департамента по работе с долговыми инструментами на локальном рынке инвестиционной компании Concorde Capital Юрий Товстенко.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет благоприятную для гривны тенденцию низким спросом на иностранную валюту как со стороны импортеров из-за невысокого уровня продаж импортных товаров, так и со стороны населения из-за отсутствия свободных средств на покупку валюты для сохранения сбережений. Собеседник Фокуса также указывает на ровный информационный фон, создающий ощущение стабильности,что также снижает спрос на валюту со стороны граждан.

Вряд ли в ближайшей перспективе гривна порадует новыми рекордами. По предположениям Товстенко курс в ближайший период стабилизируется у отметки 26 - 26,5 UAH/USD. "Дальнейшее укрепление нацвалюты по отношению к доллару маловероятно, тем не менее, летние месяцы традиционно отличаются затишьем на финансовых рынках, благодаря чему курс доллара до осени не превысит 27 UAH/USD", – заключает Дмитрий Чурин.

Осеннее обострение

То, что благоприятная для украинской нацвалюты конъюнктура продержится более 3 – 6 месяцев вызывает сомнение у большинства экспертов. "Учитывая, что у укрепления гривны нет очевидных фундаментальных причин, тренд вряд ли будет устойчивым", – считает Константин Фастовец. Его компания Adamant Capital не меняет свой базовый прогноз и к концу 2017 года ожидает курс 27,5 UAH/USD.

Начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко также считает, что укрепление гривны, которое наблюдается на протяжении последних недель, носит сезонный характер. По его мнению, самый пессимистичный сценарий на конец года – 30 UAH/USD, оптимистичный – 25UAH/USD.

Базовый сценарий для гривны на конец 2017 года – 27,5 – 28,5 UAH/USD. Негативный – 29-30 UAH/USD. Оптимистический – 25 – 27 UAH/USD

Прогнозы относительно ослабления нацвалюты осенью 2017 года опираются на ряд объективных предпосылок. "По мере наращивания объемов закупок компаниями-импортерами ближе к осени курс доллара может корректироваться в сторону повышения. Дополнительный спрос на валюту создаст репатриация дивидендов за 2016 год, которую недавно разрешил НБУ. Кроме этого давление на гривну окажет снижение цен на металл", – объясняет ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов "ОТП Банка" Юрий Крохмаль.

Существенная коррекция цен на глобальных сырьевых рынках уже началась. Юрий Товстенко обращает внимание, что в апреле цены на руду просели на 17%, и потянули за собой металл, который подешевел на 11%. Такие процессы с лагом в несколько месяцев должны отразится на курсе гривны. Поэтому с учетом ожидаемого во второй половине года роста негативного сальдо текущего счета из-за наращивания импорта энергоносителей в Concorde Capital базовым сценарием для гривны к концу 2017 года считают курс28,5 UAH/USD.

"Пессимистичный сценарий – 29 – 29,5 UAH/USD возможен при значительной просадке цен на сырье на мировых рынках и возникновении новых геополитических рисков. Оптимистичный – 27 – 27,5 UAH/USD реализуется, если Украина получит следующие транши МВФ. Для этого необходимо существенное продвижение в борьбе с коррупцией и проведение структурных реформ – как минимум, пенсионной и земельной", – продолжает Товстенко.

Кроме экономических процессов, вывести гривну из равновесия может и психологический фактор. По мнению Олега Пендзина, стабильность на валютном рынке способно нарушить любое резонансное событие в политической и экономической жизни страны.