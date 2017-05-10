В прошлом году ЕБРР почти на 42% сократил инвестиции в Украину

При этом ЕБРР остается ведущим инвестором и инициатором реформ в нашей стране

Европейский банк реконструкции и развития в 2016 году осуществил инвестиций в Украине на €581 млн - это на 41,73% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщается в годовом отчете банка, передает Укринформ.

В частности, в 2016 году в Украине было осуществлено инвестиций на €581 млн, а в 2015 году - €997 млн. Совокупно на конец 2016 года ЕБРР вложило в Украину €12,358 млрд, оставаясь ведущим инвестором и инициатором реформ в Украине.

"ЕБРР оставался ведущим инвестором и инициатором реформ в Украине на фоне сохраняющихся в этой стране серьезных проблем", - отмечается в отчете банка.

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Всего банк в 2016 году осуществил $1,166 млрд инвестиций в регионе Восточной Европы и Кавказа.