Да будет газ: "Нафтогаз" законтрактовал первые закупки топлива на кредит ЕБРР

По словам председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, условия кредитного транша были согласованы еще летом 2022 года.

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НАК "Нафтогаз Украины" подписал первые контракты на закупку газа за кредитные деньги от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 300 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, условия кредитного транша были согласованы еще летом 2022 года. Экстренные закупки газа помогут Украине справиться с разрушительными последствиями российского вторжения.

"Первые закупки уже законтрактованы, однако основная работа еще впереди. Поэтому именно сейчас должны действовать слаженно и быстро", — сказал Алексей Чернышов.

Отметим, что кредит от ЕБРР является частью программы в размере 1 млрд евро, которую ЕБРР намерен реализовать в этом году в Украине в сотрудничестве с донорами и другими партнерами для поддержки реального сектора экономики страны.

Напомним, эксперты считают, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023, но в случае сильных холодов зимой стране может понадобиться дополнительная закупка газа.

Ранее Фокус писал, что Кабинет министров Украины уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.