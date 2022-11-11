Нехай буде газ: "Нафтогаз" законтрактував перші закупівлі палива на кредит ЄБРР

За словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, умови кредитного траншу погодили ще влітку 2022 року.

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НАК "Нафтогаз України" підписав перші контракти на закупівлю газу за кредитні гроші від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в розмірі 300 млн євро. Про це повідомила пресслужба компанії.

За словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, умови кредитного траншу погодили ще влітку 2022 року. Екстрені закупівлі газу допоможуть Україні впоратися з руйнівними наслідками російського вторгнення.

"Перші закупівлі вже законтрактовані, проте основна робота ще попереду. Тому саме зараз мають діяти злагоджено та швидко", — сказав Олексій Чернишов.

Зазначимо, що кредит від ЄБРР є частиною програми в розмірі 1 млрд євро, яку ЄБРР має намір реалізувати цього року в Україні у співпраці з донорами й іншими партнерами для підтримки реального сектору економіки країни.

Нагадаємо, експерти вважають, що Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону 2022-2023, але в разі сильних холодів узимку країні може знадобитися додаткова закупівля газу.

Раніше Фокус писав, що Кабінет Міністрів України звільнив голову НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.