В первом квартале 2017-го ВВП Украины одновременно увеличился и уменьшился

В первом квартале 2017 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года валовой внутренний продукт Украины вырос на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

"ВВП в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 0,3%, а по сравнению с первым кварталом 2016 года - увеличился на 2,4%", - говорится в сообщении.

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Напомним, Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2% в 2017 году.

Всемирный банк тоже сохранил свой прогноз роста украинской экономики на уровне 2%.

Украинское правительство также ожидает роста экономики в 2017 году на 2%.