Лес рубят. Помог ли Украине мораторий на экспорт леса-кругляка

Незначительное увеличение инвестиций в деревообрабатывающую отрасль — единственный плюс двух лет моратория на экспорт необработанной древесины. С нелегальными вырубками украинских лесов эта мера справиться не помогла

В июле 2015 года Пётр Порошенко подписал закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде. Государство запретило вывоз древесины любых сортов кроме сосны. С 1 января 2017-го запрещено экспортировать и её. Сторонники введения моратория говорили о том, что эта мера увеличит объёмы переработки древесины, а также поспособствует сокращению незаконных вырубок. По факту же теневой рынок древесины в нашей стране процветает, и пока предпосылок к его сокращению нет. "В соответствии с имеющимися у меня данными, каждый год теневой оборот древесины колеблется в пределах 3–4 млн кубометров", — говорит первый заместитель министра экономики Максим Нефьодов. По данным Госстата в 2016 году заготовили 19,6 млн кубометров ликвидной древесины, то есть размеры теневого рынка древесины можно оценить в 20–25%.

Контроль и учёт

Один из главных аргументов сторонников запрета на вывоз необработанного леса — это позволило привлечь в отечественную деревопереработку иностранные инвестиции. "За два года видим, что, к примеру, завод в Виннице получил 30 млн евро для наращивания производства, в Коростене строится большое предприятие, в Ровенскую область самые большие инвестиции идут именно в деревообработку", — приводит примеры выгоды от моратория внефракционный народный депутат Остап Еднак.

Однако, как утверждают экспортёры леса, украинские деревообработчики зачастую идут по пути наименьшего сопротивления — 75% общего объёма деревообработки составляют пиломатериалы. При этом их цена часто неоправданно завышается. Как поясняет представитель Европейской Бизнес Ассоциации Богдан Цуприк, экспортёров бы вполне устроил и вариант вывоза уже распилованного украинскими предприятиями леса, но по разумной цене. "Вариант долгосрочных договоров с внутренними переработчиками приемлем, но важно понимать, как меняется цена, чтобы не было механизмов и возможностей её неоправданного завышения", — говорит он.

Усугубляют ситуацию с нелегальными вырубками и низкие штрафы. В Украине размер штрафа — 170 грн. К примеру, в Литве материальная ответственность за незаконные рубки леса в 11 тыс. раз выше и составляет $92 тыс.

Более того, распиловка леса украинскими предприятиями никак не решает проблемы незаконной вырубки. Владельцам древесины достаточно показать документы на покупку леса у частного предприятия — и правоохранительные органы не будут интересоваться происхождением древесины. По словам руководителя сектора "сельское хозяйство" офиса эффективного регулирования BRDO Андрея Заблоцкого, в Украине фактически отсутствует информация про собственников лесов, количество и качество древесины в них. Как итог, самая высокая коррупционная составляющая при оформлении разрешительной документации в отрасли фиксируется именно при получении сертификата происхождения лесоматериалов. "Нужно внедрить презумпцию незаконности происхождения древесины. Если тот, кто транспортирует или перерабатывает древесину не может доказать её происхождение, он должен понимать, что эта древесина будет признана незаконной и конфискуется", — предлагает Остап Еднак.

Изменить ситуацию с липовыми документами поможет создание системы электронного учёта древесины. Над этим сейчас работают Гослесагенство в партнёрстве с несколькими частными организациями. Австрийская компания Latschbacher GmbH уже внедрила систему электронного учёта в 280 государственных лесхозах. Их система позволяет в режиме реального времени следить за процессом проведения рубок на лесосеке. Сейчас компания планирует создать приложение, которое даст возможность полиции в режиме реального времени проверять информацию о законности проведения той или иной вырубки.

Поможет бороться с нелегальными вырубками и проект нескольких украинских IT- разработчиков "Знайдено" — сервис по автоматическому сбору бесплатных мониторинговых данных. Система сравнивает новые спутниковые и аэрофотоснимки лесных массивов со сделанными некоторое время назад и в случае изменений сигнализирует об этом. Например, несколько лет подряд проводился тестовый облёт на территории лесного хозяйства в Бориспольском районе. Снимки, датированные 2017-м, сравнили со снимками за 2015 и 2016 годы. За два года площадь незаконных рубок составила 5,5 га, что эквивалентно 300 кубометрам древесины.

Сейчас команда "Знайдено" работает над масштабным проектом во Львовской области. На этом этапе стартап начинает сотрудничество с Гослесагентством. Финансируется проект из фонда конкурса EgapChallenge, созданного в рамках программы "Электронное управление для подотчётности власти и участия общества", которая реализуется Госагентством электронного управления при поддержке Швейцарской Конфедерации.

Впрочем, главной составляющей электронной системы учёта леса должна стать единая электронная площадка торгов, к которой могут иметь доступ все продавцы и покупатели. "Древесина — это товар, который сегодня продаётся административным путём. Выставив на аукционы 9,3 млн куб. м древесины, Гослесагентство продало только 5,6 млн куб. м, остальное продаётся по прямым договорам", — отмечает Еднак. Создание подобной площадки ещё впереди.

Очень недорого

Усугубляют ситуацию с нелегальными вырубками и низкие штрафы. "У нас размер штрафа составляет 170 грн. В 2016 году ни одно уголовное дело не было доведено до конца, поскольку в законодательстве нет понятия существенного вреда", — поясняет Андрей Заблоцкий и добавляет, что, к примеру, в Литве материальная ответственность за незаконные рубки леса в 11 тыс. раз выше и составляет $92 тыс.

Евросоюз требует отменить мораторий на экспорт леса, считая его дискриминационным, — украинские деревопереработчики получают преференции по сравнению с европейскими

Сложность ситуации ещё и в том, что лесников становится всё меньше. По словам главы Гослесагентства Кристины Юшкевич, только с начала года уволилось около 2 тыс. сотрудников из-за больших долгов по зарплате. "Основной процент незаконных рубок приходится на юго-восточный регион — там массово увольняются люди из-за недополучения зарплаты", — жалуется Юшкевич, отмечая, что по законодательству материальную ответственность за незаконную рубку на участке несёт именно лесник, поэтому желающих так рисковать за более чем скромную зарплату нет.

Народные депутаты, правда, обещают уже в июне-июле этого года вынести на голосование доработанный проект закона про ответственность за незаконные рубки, так что можно надеяться проблема штрафов будет решена.

Путь в Европу

Евросоюз требует отменить мораторий на экспорт леса, считая его дискриминационным — украинские деревопереработчики получают преференции по сравнению с европейскими, что запрещено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС. "Мы понимаем, что ваше правительство пытается формализировать деятельность по лесозаготовке, чтобы улучшить ситуацию. Но запрет может быть только на очень короткое время для проведения внутренних реформ. Запрет — это не решение", — поясняет Фокусу позицию европейской стороны руководитель лесного департамента министерства сельского и лесного хозяйства Австрии Херхард Маннсбергер.

Как подчёркивает австрийский чиновник, ограничения на экспорт леса раньше действовали и на его родине, однако они не принесли ожидаемых результатов. "В Австрии около 40 лет назад существовало квотирование. Было разрешено экспортировать лишь определённое количество древесины. В конце концов мы увидели, что ничего не будет без свободного рынка. Для того чтобы этот свободный рынок был, вам нужна правильная структура и регулирование. Но для этого необходимо время. У вас есть история управления лесами. У нас эта история совершенно иная. Мы не можем сказать: перенимайте наш опыт один к одному", — отмечает он.

С австрийским коллегой соглашается и Кристина Юшкевич. По её словам, мораторий дал отрасли возможность перейти от экспорта "кругляка" на сырьевой экспорт обрезной доски, и не более того. Для развития деревообрабатывающей отрасли в первую очередь нужен благоприятный экономический климат, доступность банковских кредитов, льготы на ввоз оборудования. Пока ничего этого нет.