Политика
Кабмин уволил главу Гослесагентства Кузевича
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Временно руководить агентством будет замглавы Юрий Болоховец.
В понедельник, 18 января, Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Василия Кузевича с должности главы Госагентства лесных ресурсов.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook.
По его данным, Кузевич уволился по согласованию сторон.
Временно руководить агентством будет замглавы Юрий Болоховец.
Позже на сайте Кабмина официально подтвердили его увольнение.
Отметим, в декабре 2019 года юрист Андрей Заблоцкий был назначен на должность главы Гослесагенства. Однако и его уволили в июле 2020 года. После чего руководителем Государственного агентства лесных ресурсов назначили Кузевича.