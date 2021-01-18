Кабмин уволил главу Гослесагентства Кузевича

Временно руководить агентством будет замглавы Юрий Болоховец.

В понедельник, 18 января, Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Василия Кузевича с должности главы Госагентства лесных ресурсов.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook.

По его данным, Кузевич уволился по согласованию сторон.

Временно руководить агентством будет замглавы Юрий Болоховец.

Позже на сайте Кабмина официально подтвердили его увольнение.

Отметим, в декабре 2019 года юрист Андрей Заблоцкий был назначен на должность главы Гослесагенства. Однако и его уволили в июле 2020 года. После чего руководителем Государственного агентства лесных ресурсов назначили Кузевича.