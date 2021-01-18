Кабмін звільнив голову Держлісагентства Кузевича

Тимчасово керувати агентством буде заступник голови Юрій Болоховець.

У понеділок, 18 січня, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Василя Кузевича з посади голови Держагентства лісових ресурсів.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан у Facebook.

За його даними, Кузевич звільнився за згодою сторін.

Тимчасово керувати агентством буде заступник голови Юрій Болоховець.

Пізніше на сайті Кабміну офіційно підтвердили його звільнення.

Зазначимо, що в грудні 2019 року юрист Андрій Заблоцький був призначений на посаду голови Держлісагентства. Однак і його звільнили в липні 2020 року. Після чого керівником Державного агентства лісових ресурсів призначили Кузевича.