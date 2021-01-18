Політика
Кабмін звільнив голову Держлісагентства Кузевича
31
Тимчасово керувати агентством буде заступник голови Юрій Болоховець.
У понеділок, 18 січня, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Василя Кузевича з посади голови Держагентства лісових ресурсів.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан у Facebook.
За його даними, Кузевич звільнився за згодою сторін.
Тимчасово керувати агентством буде заступник голови Юрій Болоховець.
Пізніше на сайті Кабміну офіційно підтвердили його звільнення.
Зазначимо, що в грудні 2019 року юрист Андрій Заблоцький був призначений на посаду голови Держлісагентства. Однак і його звільнили в липні 2020 року. Після чого керівником Державного агентства лісових ресурсів призначили Кузевича.