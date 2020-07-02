Кабмин уволил главу Гослесагентства Андрея Заблоцкого

Юрист Заблоцкий был назначен на должность председателя Гослесагенства в декабре 2019 года.

Кабинет министров уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.

Соответствующее распоряжение 808-р от 2 июля обнародовано на правительственном портале.

"Освободить Заблоцкого Андрея Владимировича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", – сказано в тексте документа.

Как ранее сообщал Фокус:

Юрист Андрей Заблоцкий был назначен на должность главы Гослесагенства в декабре 2019 года Кабмином Алексея Гончарука. До этого он был руководителем сектора "Сельское хозяйство" Офиса эффективного регулирования (BRDO), который раньше возглавлял Гончарук.