Прокуратура считает, что потоп на западе Украины произошел из-за вырубки леса

Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело "по фактам массового уничтожения растительного мира". Правоохранители считают, что якобы именно это повлекло наводнения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По материалам СБУ возбуждено дело "по многочисленным фактам незаконной вырубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей" – статья 441 (Экоцид) Уголовного кодекса.

Установлено, что в июне этого года на Прикарпатье выпало сверхнормативное количество осадков, в результате чего погибли три человека.

Также оказались подтопленными более 10 тысяч жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4146 метров берегоукрепления.

"Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами", - говорится в сообщении.