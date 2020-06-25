Прокуратура считает, что потоп на западе Украины произошел из-за вырубки леса
Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело "по фактам массового уничтожения растительного мира". Правоохранители считают, что якобы именно это повлекло наводнения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По материалам СБУ возбуждено дело "по многочисленным фактам незаконной вырубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей" – статья 441 (Экоцид) Уголовного кодекса.
Установлено, что в июне этого года на Прикарпатье выпало сверхнормативное количество осадков, в результате чего погибли три человека.
Также оказались подтопленными более 10 тысяч жилых домов, разрушено 150 км дорог и 90 мостов, повреждено 586 дорог и 169 мостов, уничтожено 4146 метров берегоукрепления.
"Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей природной среды должностными лицами", - говорится в сообщении.
Напомним, на заседании 25 июня Кабмин выделил средства для ликвидации последствий наводнений в Карпатском регионе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.
- Стоимость восстановления инфраструктуры на Закарпатье оценили в 125 млн гривен.
- Местная жительница села Волчинец рассказала, что эвакуированныхх из затопленного села селят в отелях за свой счет.
- 25 июня Зеленский срочно приехал в Ивано-Франковскую область.