НБУ придумал, как выполнить решение СНБО о запрете российских соцсетей

Национальный банк Украины утвердил порядок выполнения банками решения Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических санкций в отношении ряда российских компаний, включая российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", ресурсы Yandex, Mail.ru и бухгалтерскую программу 1С.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №46.

Так, с 3 июня банкам запрещено выполнять расчетные документы клиентов, указанных в санкционных списках, которые являются инициаторами перевода и к которым применены санкции по приостановке исполнения экономических и финансовых обязательств.

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Кроме того, запрещается инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции по приостановке исполнения экономических и финансовых обязательств, или на собственные счета банка, открытые в организациях, к которым применены такие санкции.

Исключения касаются переводов денежных средств по операциям, осуществляемым для увеличения уставного капитала банков Украины.

Напомним, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетам "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и СБУ с участием Нацбанка.

Указ о блокировании российских веб-ресурсов и социальных сетей вступил в силу 17 мая.