Кабмин выделил 1,5 млрд грн объединенным территориальным общинам

7 июня Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 1,5 млрд грн субвенции из государственного бюджета в местные бюджеты на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин (ОТО). Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Таким образом, 366 ОТО в 2017 году получат финансовое обеспечение для повышения качества предоставления услуг, создание ЦНАП, восстановление социальных объектов, школ, детсадов, реконструкцию и ремонт дорог, мостов, объектов водоснабжения, внедрение энергоэффективных мероприятий, закупку транспортных средств и т.д.", - отметил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Субвенция также направлена на развитие инфраструктуры с учетом потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями.

"При разработке проектной документации и приобретение транспортных средств, в частности школьных автобусов, будут учтены потребности людей с инвалидностью. Украина должна создать безбарьерное пространство на уровне общин", - подчеркнул Зубко.

Глава Минрегиона отметил, что создание ОТО в областях привлекает средства. Примером является Хмельницкая область, где 32 объединенные территориальные общины дополнительно привлекли 167 млн грн на социально-экономическое развитие региона. Общины Житомирской области привлекли 155 млн грн.

"Те регионы, которые движутся по реформе децентрализации, создают состоятельные общины, имеют возможность получить больше государственной поддержки на область", - подчеркнул Зубко.

Напомним, по данным премьер-министра Владимира Гройсмана, за первый квартал нынешнего года местные бюджеты в Украине выросли на 14,5 млрд грн.