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Еще один банк заявил о прекращении деятельности

Еще один банк заявил о прекращении деятельности
Фото из открытых источников

Клиентам "Финансового партнера" предлагается снять или перечислить свои средства до даты блокировки карт 3 июля 2017 года

08.06.17 67
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Акционеры банка "Финансовый партнер" приняли решение о прекращении финучреждением банковской деятельности без ликвидации юридического лица, как это позволяет принятый в марте текущего года Закон Украины "Об упрощенной процедуре реорганизации и капитализации банков". Об этом сообщила пресс-служба банка.

В результате принятого решения финансовое учреждение в дальнейшем не сможет обслуживать банковские платежные карты MasterCard, в связи с чем предлагает клиентам снять или перечислить свои средства до даты блокировки карт 3 июля 2017 года. 

После этой даты снятие средств с карточных счетов будет возможно в кассе банка по истечении 45 дней после блокировки карты в соответствии с условиями заключенных договоров и правилами международной платежной системы MasterCard Worldwide.

Напомним, Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в конце мая заявила, что у регулятора есть вопросы к 11 из 34 банков, которым требуется докапитализация до 200 млн грн к 11 июля, по источникам происхождения средств.

Верховная Рада Украины 23 марта приняла, а президент Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.

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