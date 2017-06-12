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Четвёртое пришествие IKEA. Придёт ли шведская компания в Украину
Фото: открытые источники

Четвёртое пришествие IKEA. Придёт ли шведская компания в Украину

Скорее всего, дешёвая и стильная мебель появится в Украине не ранее 2019 года

Андрей Ольшевский - 12.06.17 216
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В конце мая бизнес-среду взбудоражило известие о том, что в ближайшее время в Украине появится первый магазин мебели и товаров для дома IKEA. Казалось бы, прекрасная новость.

Однако изначально IKEA планировала открыть магазин под Киевом ещё лет 10 назад. В 2009-м планы изменились и в компании заговорили об открытии в 2011 году маркета в Одессе. Об открытии киевского магазина снова упомянули в 2014 году, однако уже в 2015-м в компании заявили, что пока не намерены выходить в Украину. Скорее всего, из-за высокого уровня коррупции.

Одним словом, ни один из проектов так и не был реализован. Возможно, нечто похожее происходит и сейчас. Фокус выяснил, почему о достаточно неопределённых планах шведской компании на будущее говорят как о реальности ближайших дней.

Можно, но не сразу

Сейчас IKEA подтвердила намерение зайти в Украину, однако не называет конкретную дату выхода. "Сообщаем, что франшиза для Украины действительно предоставлена, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети", — поясняют в компании.

Как уже говорилось, IKEA неоднократно хотела зайти в Украину, что говорит о её заинтересованности в отечественном рыке. Естественно, лучше торговать напрямую, чем наблюдать за тем, как непонятно кто завозит "икеевские" товары в Украину и перепродаёт их здесь.

Однако если ранее IKEA планировала открыть собственный магазин, то сейчас речь идёт о франчайзинговой (партнёрской) точке. Это можно рассматривать как плюс, так как такой ход в некоторой степени снижает морально-этические риски. Дело в том, что после коррупционных скандалов в российском подразделении компании и увольнении нескольких топ-менеджеров в IKEA заявили о нетерпимом отношении к коррупции. В случае же работы с партнёром, с одной стороны, часть вины всегда можно переложить на него, а с другой — выбрав правильного партнера, не оказаться замешанным в разбирательствах, подобных российскому. К слову, не покупая землю, а арендуя её в ТРЦ, компания уже сужает поле взаимодействия с коррумпированными чиновниками.

Стройка — дело долгое

В случае реализации положительного сценария можно говорить о том, что IKEA появится в Украине в конце 2019 года

29 мая глава правления ТРЦ "Мандарин Плаза" Александр Черницкий заявил о том, что IKEA вскоре придёт в Украину. Он утверждал, что сеть может арендовать площадь в киевском ТРЦ "Южный". С "Мандарин Плаза", ТРЦ "Южный" и Lavina Mall связан известный столичный девелопер Вагиф Алиев. Логично предположить, что он мог вести переговоры по привлечению в "Южный" такого якорного арендатора, как IKEA. Тем более, ему вроде бы уже удалось договориться об открытии в Lavina Mall первого в Украине одёжного магазина H&M. А H&M, как и IKEA, можно назвать иконой в своей нише.

Однако строительство ТРЦ "Южный" начнётся только в конце этого года, и в лучшем случае центр будет построен в течение двух лет. То есть раньше этого времени IKEA точно не появится в Украине. А возможно, даже позже, так как тот же ТРЦ Lavina Mall сдать вовремя не удалось, как и заполнить его арендаторами.

Кроме того, в девелоперской среде уже поползли слухи, что заявления о строительстве ТРЦ "Южный" были сделаны для того, чтобы сбить цену на продаваемый сейчас ТРЦ Respublika, который расположен по соседству. Он готов уже на 80% и находится в залоге у НБУ. Этот недострой площадью 300 тыс. кв. м оценили в более чем 1 млрд грн. Впрочем, сам Александр Черницкий отрицает эти слухи.

А что чиновники?

Благодаря заявлениям IKEA о желании работать только "в белую", компания стала неким мерилом уровня коррупции в стране. Поэтому украинские чиновники заинтересованы в приходе IKEA. Если она зайдёт в Украину, значит, у нас хорошие условия для ведения бизнеса. В 2012 году, в бытность министром экономического развития и торговли, Пётр Порошенко в интервью Bloomberg сказал, что приход IKEA мог бы свидетельствовать о восстановлении доверия иностранных инвесторов к Украине.

Однако в Украине коррупция никуда не делась. Согласно рейтингу EMEIA Fraud Survey, составленному компанией Ernst&Young, среди 41 страны Европы, Среднего Востока, Индии и Африки Украина по уровню коррупции заняла "почётное" первое место. В то время как в 2015 году она была на седьмом. Поэтому не исключено, что руководство IKEA в любой момент снова может отказаться от планов по выходу в нашу страну.

Одним словом, в случае реализации положительного сценария можно говорить о том, что IKEA появится в Украине в конце 2019 года.

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