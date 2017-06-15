Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок

Киевлянин Сергей Копитко за свою жизнь посетил более 30 стран. Благо профессия менеджера проектов приносит ему средства для путешествий и оставляет время для них. Однако, когда он на время остался без официальной работы, планы поездок в неизведанные края пришлось изменить. "Фиктивные документы на получение шенгенской визы я никогда не подавал, поэтому по ЕС ездить не мог. Друзья из турбизнеса не советовали подавать на "шенген" без справки с места работы. При этом и деньги, и время у меня были", — вспоминает Сергей. В итоге вместо Европы молодой человек успел несколько раз слетать в Турцию, а также побывал в Грузии и Азербайджане.

Подобных историй множество. Как показывает практика, украинские нелегалы без проблем делают визы при помощи посредников и попадают на вожделенные польские фабрики и в итальянские семьи. В то же время вполне благонадёжные путешественники отказываются от посещения европейских стран из-за бессмысленной бюрократии при получении визы. Простой пример: даже более чем лояльное к украинцам венгерское консульство требует от туристов приносить справки из школы, где учатся их дети. Человек, решивший по венгерской визе проникнуть в старую Европу и устроиться там на нелегальную работу, сделает такую справку без проблем. Но для туриста, решившего съездить на выходные в Будапешт, идти лишний раз в школу и требовать у директора бумажку — головная боль. Тем более что и посещение Будапешта, и поездка в безвизовый, но не менее интересный Стамбул обойдётся приблизительно одинаково.

То же самое касается и необходимости подавать в консульство билеты. Так, на границе с Польшей и Словакией имеются пешеходные погранпереходы. Но, чтобы получить визу, всё равно нужно предъявить билет на автобус или самолёт. Подобных нюансов масса. Необходимость потратить несколько дней на сбор увесистой стопки документов, "провисеть" пару часов на телефоне, дозваниваясь в визовый центр, а затем выстоять там многочасовую очередь, для большинства украинцев делали невозможной краткие и внезапные поездки в страны ЕС.

Парадокс, но европейские бюрократы, казалось бы заинтересованные в притоке туристов, делали всё возможное, чтобы осложнить им жизнь. При этом, как уже говорилось, украинские нелегалы проникают в ЕС без проблем.

Час пробил

Первыми опробуют безвизовые поездки в Европу лёгкие на подъём бэкпекеры

Впрочем, визовый кошмар для украинских туристов остался в прошлом. С 11 июня обладатели биометрических паспортов могут до 90 дней в течение полугода проводить в Европе без виз. И это событие повлияет на жизнь страны не меньше, чем отмена выездных виз после распада СССР.

Перевозчики уже говорят о всплеске спроса на маршруты, соединяющие Украину и страны Европы. К примеру, Укрзализныця в дополнение к уже существующему "Интерсити" из Киева в Пшемышль планирует запустить скоростной поезд Ковель — Хелм. Он начнёт курсировать с середины июня. А с августа к нему добавится и прямой маршрут Киев — Краков.

Отмечают рост спроса по европейским направлением и в авиакомпании airBaltic. В этом году перевозчик решил увеличить частоту полётов из Киева в Ригу с двух до трёх рейсов в неделю. Добавляет на лето семь новых маршрутов в европейские страны и Wizz Air. А МАУ Игоря Коломойского ответила конкурентам введением лоукост-тарифов в страны ЕС по цене от 29 евро при условии покупки билетов за восемь месяцев до вылета.

После обещанного прихода осенью этого года Ryanair в Киев и Львов конкуренция вырастет ещё больше. "Я прогнозирую рост авиаперевозок из Украины в ЕС на 12% в этом году и на 25% в 2018-м", — говорит гендиректор Sabre Travel Network Ukraine, которая предоставляет IT-решения для туристической отрасли, Сергей Кравец.

Кто первый?

Естественно, первыми опробуют безвизовые поездки в Европу лёгкие на подъём бэкпекеры. Для многих из них получение визы было чрезмерно дорогим. Простой пример: виза в Польшу с учётом услуг визового центра и комиссии банка за перевод денег обходится в сумму около 60 евро. В то же время плацкартный билет из Киева во Львов стоит около 150 грн (6 евро). Ещё за 11 грн (0,4 евро) можно добраться электричкой из Львова до приграничного посёлка Шегени. Перейдя там пешком погранпереход, оказываемся в польском селе Медыка. Оттуда за 2 злотых (0,5 евро) можно добраться до Пшемышля. Из него в Краков ездит поезд, проезд в котором стоит около 60 злотых (15 евро). В самом Кракове место в хостеле обойдётся в 25–30 злотых за ночь (6–8 евро). Столько же уйдёт на еду, если готовить самому. То есть стоимость бюджетной поездки в Краков на три дня составляет около 90 евро. Но изготовление визы дополнительно обойдётся в две третьих от стоимости самого путешествия. При этом поляки крайне неохотно открывают для туристов мультивизы. Сорваться и поехать в один из близлежащих европейских городов на какой-то из многочисленных фестивалей для украинской молодёжи было крайне проблематично. Явная дискриминация по сравнению с их европейскими сверстниками, для которых Украина уже долгие годы открыта.

На поводу у спроса. В ожидании безвиза авиакомпании увеличили количество рейсов в Европу

Впрочем, преимущества безвиза ощутят на себе и более респектабельные туристы. Например, тот же МАУ зачастую устраивает распродажи билетов в Бангкок и Коломбо с вылетом из Вильнюса и Варшавы и пересадкой в Киеве. Такие билеты стоят на несколько сотен долларов дешевле, чем непосредственно из Киева (таким образом компания пытается распродать билеты, не проданные на основном рынке). В случае безвизового режима для многих украинцев будет предпочтительнее потратить сутки на дорогу, но сэкономить сумму, за которую в том же Таиланде можно на две недели снять бюджетный гестхаус.

Да и вообще, число рейсов в Азию и Латинскую Америку из стран ЕС несопоставимо с Украиной. Соответственно и распродажи билетов там бывают намного чаще. Из Восточной Европы вполне реально долететь в Камбоджу или на Кубу за $400–500 в обе стороны. Для Украины это фантастика.

Безвизовый режим с ЕС удешевляет путешествия и в расположенные по соседству с Евросоюзом курортные страны. Например, при помощи Wizzair в Черногорию либо Албанию из Киева с пересадкой в Будапеште можно улететь менее чем за 100 евро в две стороны. В то же время прямой чартер стоит не менее 150 евро. А комбинированный билет Wizzair + Ryanair из Киева в африканское Марокко и обратно с пересадками в Будапеште и Милане обойдётся в $150–200. Тогда как самый дешёвый билет "классической" авиакомпании Alitalia с транзитом через Рим Фокусу удалось найти за $290. Единственная проблема, что лоукостерами в Марокко большая часть украинцев до сих пор не могла лететь, так как бюджетные авиалинии не продают рейсы со стыковкой, и чтобы попасть на следующий отрезок, требовалась виза...

Более того, от безвизового режима выиграют и пакетные туристы. Они получат возможность покупать туры у европейских операторов. А по направлениям внутри ЕС цены у них значительно ниже, чем у украинских конкурентов. К примеру, нам удалось за $350 с человека найти недельный тур в португальское Алгарве с проживанием в отеле 3* и завтраками с вылетом 18 июня из польской Познани. Даже с учётом $100–150 на человека, которые придётся потратить на поездку машиной из Киева в Познань, отдохнуть в Португалии по цене хорошей Турции — весьма заманчивое предложение. Украинские туроператоры продают пакеты в Португалию не дешевле $800. Однако до сих пор украинцы не могли пользоваться подобными предложениями, так как банально не успевали сделать визы.

Vivat конкуренция!

От безвизового режима выиграют и пакетные туристы. Они получат возможность покупать туры у европейских операторов

Естественно, описанные выше процессы не будут одномоментными. Чтобы понять преимущества свободного передвижения по Европе, большей части украинцев потребуется несколько лет.

Туроператоры пока заняли выжидательную позицию — избегают каких-либо резких шагов, но в то же время находятся на "низком старте". "Ситуация этим летом кардинально не изменится. Лидером останется Турция, поскольку отдых на её курортах будет дешевле, чем в Европе", — прогнозирует CEO TUI Ukraine Нурхан Чали.

Однако директор компании "Горящие туры Квадрат" Вячеслав Нездымовский считает, что Чали слишком радужно описывает привлекательность родной страны. По словам Нездымовского, туроператоры поставили на лето много чартеров в Турцию, но в страну вернулись россияне и турки подняли цены на отели. Если в прошлом году на Анатолийском побережье можно было найти отель за $25 в сутки, то в этом он уже стоит не менее $40. А за такую цену вполне можно отдохнуть и в бюджетном отеле в Греции.

Да и сам Чали не исключает возможности роста продаж туров в страны ЕС на 10–15%. В TUI Ukraine готовы в любой момент поменять чартерные программы и обеспечить места в отелях, как только компания почувствует рост спроса по какому-то из направлений.

Проще всего подстроиться под безвиз будет мелким туроператорам, занимающимся автобусными турами. Этим летом они будут в фаворе. "Автобусные программы на уик-энд станут более доступными, поэтому их число возрастёт. Если сегодня стоимость автобусного тура составляет 120–150 евро, то после отмены виз она будет меньше 100 евро", — приводит простой расчёт тренд-директор туркомпании Tour Lider Александр Новиковский.

Более крупным игрокам на "раскачку" потребуется какое-то время. "Все были в ожидании безвиза. Верили, что он наступит, но были сомнения, поэтому старались лишних рисков не брать", — поясняет Фокусу выжидательную позицию туроператоров директор Coral Travel Татьяна Прокопенко.

Однако уже сегодня понятно, что благодаря безвизу туррынок Украины спустя несколько лет будет другим. Туристы станут более самостоятельными, поймут, что покупка услуг туроператора — лишь одна из опций планирования поездки. "Туристы попробуют сами формировать поездки: самостоятельно покупать билеты, бронировать гостиницу. И после этого решат, что им комфортнее — делать это самим либо обращаться в туристические компании", — поясняет Новиковский.

Туроператорам придётся попотеть, чтобы заполучить ставшего более самостоятельным клиента. "Индустрию ждут новые, креативные подходы в маркетинге. Теперь можно выстраивать эмоциональную продажу. Человеку не нужно собирать документы на визу. А это значит, что время от начала общения с покупателем до момента продажи тура будет определяться только мастерством продажника. Поверьте, на каждый кошелёк найдётся предложение. А если добавить к этому то, что теперь возможно будет бронировать и выписывать компоненты тура (отель, авиа, страховка, трансфер) мгновенно, паттерны взаимоотношений турагентство — турист сильно поменяются. Например, появится много горящих предложений", — прогнозирует Кравец.

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Одним словом, перспективы, которые открывает для украинского туризма безвизовый режим с ЕС, — более чем радужные. Единственное, что настораживает, так это гипотетическая возможность того, что в Европе к украинцам начнут относиться с таким же недоверием, как в Израиле. С 2011 года, когда Украина договорилась с израильтянами о безвизовом режиме, число проблем на границе у наших соотечественников возросло. Особенно настороженно относятся к одиноким женщинам.

Киевлянка Мария Васильева, зарабатывающая фрилансом — переводами научных текстов для западных фармконцернов, в апреле этого года решила съездить в гости к подруге в Тель-Авив. Однако по прилёте девушку отвели в специальную комнату для "подозрительных" лиц и продержали там без объяснения причин несколько часов. Хотя подруга ждала её в аэропорту и пограничники могли позвонить ей, чтобы убедиться, что это действительно гостевой визит, а не поиски нелегальной работы. Спасло Васильеву только то, что она хорошо говорила по-английски, что нетипично для украинских нелегалов. В Израиль её всё же впустили, но выдали разрешение на пребывание на меньший срок, чем планировалось. Из-за чего девушке пришлось потратить $120 на обмен билета. "Скажите спасибо безвизовому режиму", — сказала нашей героине израильская пограничница, возвращая той паспорт с долгожданным штампом.

Статистика отказов во въезде жителям Балканских стран и Молдовы, которые получили безвиз несколькими годами ранее, показывает, что такие опасения не беспочвенны. Однако не стоит забывать, что после введения безвизового режима возрастает и поток между странами. Поэтому в относительных значениях процент отказов может даже несколько снизиться. И если турист предъявит на границе все необходимые документы — подтверждение финансового благосостояния, брони гостиниц, билеты и т. д., всё должно пройти хорошо.

В любом случае если раньше доказывать свою благонадёжность приходилось как сотрудникам консульства, так и пограничникам, то сейчас остаётся лишь последнее звено. То есть хуже, чем было, точно не будет!