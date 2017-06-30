Задолженность по зарплате в Украине достигла 2,3 млрд грн

С начала года долги выросли почти на 30%

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае 2017 года выросла на 6,2% по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 2,320 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики.

С начала года задолженность по зарплате выросла на 29,5%.

По данным Госстата, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в мае выросла на 10,2% – до 1,250 млрд грн.

На начало июня основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (77,2%). При этом почти половина долга образована в Донецкой (31,6%) и Луганской (13,2%) областях.

Напомним, в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части зоны антитеррористической операции) средняя заработная плата в мае 2017 года составила 6 тыс. 840 грн, что на 2,7% больше, чем в апреле 2017-го.