Торговые сети. Как отечественная электронная коммерция борется с мошенниками и фискалами

По отношению к общему обороту розничной торговли, который, по данным Госстата, в 2016-м достиг 1,2 трлн грн, доля интернет-коммерции составляет не более 3,5%. Однако темпы роста рынка позволяют предположить, что соотношение между традиционной и онлайн-торговлей стремительно изменяется в пользу последней. Если, по данным OLX, электронная коммерция в 2016 году выросла на 35%, то розничный товарооборот в целом продемонстрировал лишь 4% роста. Даже в кризисном 2015-м, когда розница просела на 21%, её онлайн-сегмент, по данным OLX, взлетел на 20%.

Статистика группы компаний EVO также впечатляет. На подконтрольных ей площадках для онлайн-торговли Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua и Goodini.ua в 2016-м продали на 73% больше товаров, чем в 2015-м, — на общую сумму 8,5 млрд грн. При этом средний чек увеличился только на 7% и сейчас составляет 885 грн. Такие результаты позволяют утверждать, что маркетплейсы обладают куда большим потенциалом роста, чем традиционные интернет-магазины.

Стремительный взлёт объёмов электронной коммерции также подтверждают операторы смежного рынка услуг доставки. У крупнейшего частного логиста страны "Новой почты" на корпоративных клиентов из онлайн-торговли приходится около 25% общего объёма доставок. В прошлом году "Новая почта" доставила для e-commerce свыше 25 млн посылок, что на 49% больше, чем годом ранее. Даже провальный для многих бизнесов 2015-й не стал исключением. Объём доставок онлайн-торговцев по сравнению с 2014 годом показал прирост около 44%.

Учитывая, что в развитых странах доля онлайн-торговли составляет 10–15% общего объёма розницы, у Украины, которая пока лишь догоняет глобальные тренды, потенциал для роста e-commerce ещё есть. Впечатляющая динамика будет сохраняться как минимум несколько лет.

Счастье всем даром

Ещё недавно бытовало мнение, что новым игрокам без внушительного стартового капитала в электронной коммерции уже делать нечего. Ведь признанный лидер рынка — интернет-магазин Rozetka Владислава Чечёткина с 2005 года уверенно работает практически во всех товарных категориях и вкладывает в своё продвижение значительные ресурсы. Благодаря популярности, заработанной за 12 лет существования, Rozetka стабильно входит в топ-25 самых посещаемых ресурсов Uaнета. Казалось бы, небольшим магазинчикам конкурировать с гигантом нереально.

В развитых странах доля онлайн-торговли составляет 10–15% общего объёма розницы, Украины пока лишь догоняет глобальные тренды

Однако в топ-25 самых раскрученных ресурсов страны стабильно входят и вышеупомянутые olx.ua, и prom.ua. Их бизнес-модели кардинально отличаются от формата традиционных интернет-магазинов. OLX — это так называемый классифайд, то есть сервис объявлений о продаже товаров, разместить объявление на которой может любой желающий. Рrom.ua работает в формате маркетплейса — электронной площадки, на базе которой бизнес может создать своё интернет-представительство. И как утверждают в OLX со ссылкой на исследование онлайн-торговли Украины, проведённое GFK в октябре прошлого года, их ресурс, говоря о покупках в интернете, первым вспоминают около 26,1% опрошенных, тогда как самый большой интернет-магазин называют лишь 25,6% респондентов.

Olx.ua, prom.ua и другие подобные ресурсы своим успехам обязаны предпринимательской активности украинцев. Так, на OLX зарегистрировано 1,5 млн продавцов, которые размещают по 100 новых объявлений в минуту. А на prom.ua стартовало более 700 тыс. украинских предпринимателей. Часть из них сразу начала своё дело в онлайне. Другие, оценив преимущества канала интернет-продаж, закрыли свои офлайновые магазины или даже сети и вплотную занялись онлайн-бизнесом.

Например, один из киевских предпринимателей с 20-летним стажем, который с начала 1990-х торговал учебной литературой на "Петровке", недавно закрыл свой киоск. В последнее время он попросту стал нерентабельным. На рынке предприниматель продолжает арендовать контейнер, который использует как склад, но продаёт книги исключительно через интернет.

Ещё один пример приводит руководитель Bigl.ua Виктор Кириченко. Он рассказывает, что среди продавцов сайта есть предприниматель, который начинал с продажи всего пяти товаров, вложив в старт 4 тыс. грн. Теперь его товарооборот составляет сотни тысяч гривен в месяц.

С увеличением числа онлайн-предпринимателей конкуренция ужесточается, от чего потребители только в выигрыше. "Когда на рынке появляются компании-старожилы с пулом лояльных покупателей и хорошей репутацией, начинающие предприниматели в борьбе за лидерство стараются их превзойти не столько за счёт цен и ассортимента, сколько благодаря качеству обслуживания", — говорит Кириченко. По его мнению, высокая конкуренция среди онлайн-торговцев приводит и к повышению уровня сервиса как в онлайн-, так и в офлайн-торговле.

Несите ваши денежки

Однако развитие электронной торговли тормозят участившиеся случаи мошенничества. Характерный пример: в мае киберполицейские разоблачили мошенника, который успел обвести вокруг пальца около 40 человек. Делец зарегистрировал на себя компанию и размещал в интернете объявления о продаже несуществующих ноутбуков. Чтобы расположить к себе потенциальных жертв, зло­умышленник заключал с ними договор купли-продажи и требовал стопроцентную предоплату на счёт юрлица, директором которого он значился.

Высокая конкуренция среди онлайн-торговцев приводит и к повышению уровня сервиса как в онлайн-, так и в офлайн-торговле

Впрочем, столь вопиющие случаи — лишь вершина айсберга. "Мелочей" наподобие высылки товара, не соответствующего описанию, либо просьб перевести небольшую предоплату за лот на карту, после чего "продавец" исчезает бесследно, гораздо больше. И они серьёзно осложняют работу классифайдов и маркетплейсов. Директор OLX в Украине Сергей Гапоченко именно мошенничество называет главной проблемой возглавляемого им ресурса. Компания Гапоченко ежемесячно опрашивает клиентов, готовы ли они рекомендовать ресурс родным и друзьям. Респонденты, которые не могут посоветовать сервис, объясняют своё суждение именно опасением столкнуться с мошенниками.

Страх наткнуться на недобросовестного контрагента преследует как покупателей, так и продавцов. Первые опасаются, что после пред­оплаты им не пришлют товар или он окажется бракованным и некомплектным. Вторые переживают, что покупатель не заплатит при получении товара, откажется его принимать или подменит при возврате. Кроме того, обе стороны сделки боятся кражи платёжных реквизитов.

"Проанализировав обращения пользователей, мы поняли, что практически все случаи мошенничества происходят в среде безналичных платежей, и решили предложить продукт "Безопасная сделка", — говорит Гапоченко. Механизм этой услуги следующий: после приобретения товара на банковской карте покупателя блокируются деньги, которые спишут и перечислят продавцу только после получения товара и подтверждения, что покупателя всё устраивает. Если что-то пойдёт не так, заблокированная сумма снова станет доступна владельцу карты. Покупателям теперь не нужно отправлять предоплату незнакомым людям.

В EVO используют другой механизм. На маркетплейсах Bigl.ua, Prom.ua и Kabanchik.ua работает программа защиты покупателей. Она предполагает страхование сделок, которые оформляются через эти площадки. Например, на Bigl.ua максимальная страховая сумма составляет 5 тыс. грн.

Таможня и добро

Одним словом, с мошенниками владельцы торговых площадок борются, и достаточно успешно. А вот против такого бича, как давление со стороны государства, они бессильны. То, что ситуация для электронного бизнеса в Украине не безоблачна, показал недавний прецедент блокирования таможенниками доставки ряда товаров, купленных в иностранных интернет-магазинах. Якобы по причине нарушения прав интеллектуальной собственности правообладателей этих брендов в Украине. Полный список более чем 1,1 тыс. брендов, с получением которых в Украине могут возникнуть проблемы, недавно опубликовал сервис Opendatabot.

Так, от действий таможенников уже пострадала "Новая почта". С 18 по 29 мая фискалы практически заблокировали растаможку почтовых отправлений. Чиновники проверяли содержимое посылок, фотографировали или снимали его на видео, что замедлило процесс обработки. Об аналогичных проблемах с доставкой заявлял и Владислав Чечёткин.

С мошенниками владельцы торговых площадок борются, и достаточно успешно. А вот против давления со стороны государства они бессильны

Клиентам, которые ожидают доставку товаров, попавших в перечень объектов интеллектуального права из таможенного реестра, придётся смириться с проволочками. Как объяснили Фокусу в "Новой почте", доставка посылок с ТМ MEIZU, XIAOMI, MI и Redmi задержится как минимум на 11 рабочих дней. А если правообладатель письменно проинформирует таможенный орган об обращении в суд для обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности либо ходатайствует о продлении срока приостановки таможенного оформления, получение товаров затянется как минимум на 21 рабочий день. Если же суд удовлетворит иск правообладателя, покупатель может вообще не дождаться получения уже оплаченного товара.

"Уже пару лет муссируется идея внедрить так называемый национальный режим исчерпания прав интеллектуальной собственности. Он предполагает, что право ввоза зарегистрированных в Украине брендов будет лишь у операторов, которые заключили с правообладателем лицензионный договор. А это могут себе позволить лишь крупные импортёры", — объясняет новые веяния юрист Axon Partners Андрей Костенко. По его словам, офлайн-магазины уже давно лоббируют эту инициативу, поскольку интернет-магазины упорно "откусывают" их долю рынка.

Примечательно, что таможня взялась за посылки украинцев, не дожидаясь рассмотрения ВР законопроекта №5419, содержащего изложенные выше нововведения. Костенко считает, что принятие этого документа "покалечит" электронную коммерцию, и вместе с тем надеется, что у официальных дилеров не хватит лоббистских возможностей для продвижения инициативы. Ведь ранее Минфину уже пришлось отозвать из парламента одиозный законопроект об установлении таможенного лимита в 22 евро на посылки из-за границы. Можно надеяться, что массовое недовольство украинцев, уже привыкших покупать недорогую технику в США и Китае, заставит нардепов отклонить и этот законопроект.