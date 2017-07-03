Украинцы стали больше зарабатывать

Среднемесячная заработная плата украинцев в январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась на 36,8% - до 6494 грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Зарплаты в сфере авиационного транспорта были самыми высокими и составляли за пять первых месяцев текущего года в среднем 27 399 грн, что на 25,4% больше прошлогоднего показателя.

Также высокооплачиваемыми видами экономической деятельности являлись сфера финансов и страховой деятельности, где уровень зарплаты достигал в январе-мае в среднем 12 256 грн, что на 24,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Наименее оплачиваемая сфера деятельности в Украине, по данным Госстата, – почтовая и курьерская деятельность. Несмотря на то, что заработная плата в данной сфере выросла на 36,6% по сравнению с прошлым годом, в январе-мае 2017 года она составляла всего 3488 грн.

С января по май 2017 года рост средней зарплаты в Украине, по данным Госстата, составил 8%.