Совокупный долг наибольших украинских банков-банкротов и их владельцев перед государством и вкладчиками составляет по меньшей мере 144,5 млрд грн. Соответствующие данные Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц приводит ZN.UA.

Приведенные авторами цифры учитывают, в частности, долги банков перед ФГВФЛ, НБУ, крупными вкладчиками-физлицами ("200+") и вкладчиками-юрлицами.

Среди наибольших должников - такие финучреждения, как Дельта-банк (общая сумма долга - 51,8 млрд грн, владелец - Николай Лагун), "Финансы и кредит" (совокупный долг - 27,3 млрд грн, владелец - Константин Жеваго), банки Олега Бахматюка ВиЭйби Банк и "Финансовая инициатива" (совокупный долг - 26,1 млрд грн), банк "Надра" Дмитрия Фирташа (общая сумма долга - 15,7 млрд грн), Имексбанк (владелец - Леонид Климов, долг - 9,4 млрд грн), Платинум банк Бориса Кауфмана (долг - 6,5 млрд грн), а также банк "Форум" Вадима Новинского (долг - 7,7 млрд грн).