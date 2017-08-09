Биткойн снова поставил рекорд стоимости – преодолел отметку в $3500

Биткойн 8 августа снова установил рекорд, поднявшись в ходе торгов выше $3500, капитализация криптовалюты приближалась к $60 млрд. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем 9 августа биткойн сдержанно дешевеет, опустившись до $3425, свидетельствуют данные CoinDesk. За последние 12 месяцев биткойн подорожал на 485%.

Курсы других цифровых валют также продолжают повышаться. При этом объем торгов эфиром (Ethereum) за последние 24 часа даже превысил транзакции с биткойном, эфир подорожал на 12,6%, до $306,5, по данным Coinmarketcap.com.

Рынок криптовалют в целом с апреля вырос более чем в 4 раза - почти до $125 млрд.

Усиление геополитической напряженности, как ожидается, снова подстегнет спрос на криптовалюты. Телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что Северная Корея рассматривает возможность нанесения ракетного удара по военным базам США на острове Гуам. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предупредил Пхеньян, что тот может столкнуться с "огнем и яростью" со стороны США, если продолжит угрожать стране.

Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что объем так называемых ICO (первичное размещение токенов – привлечение финансирования за счет продажи цифровых токенов, связанных либо с существующими криптовалютами, либо с новыми платежными средствами) в 2017 году превышает объемы привлечения венчурного капитала на начальных стадиях проектов.

"Здесь задействованы реальные деньги, и за этим сектором следует наблюдать, особенно в свете того, что мир ICO развивается и притягивает средства в объеме, превышающем вливания инвесторов-меценатов (angel investing) и инвестирования в стартапы на зародышевой стадии (seed investing)", – отмечают эксперты Goldman Sachs во главе с Робертом Боружерди.

Goldman оценивает совокупный объем ICO с начала 2017 года в $1,25 млрд. Крупнейшим предложением в биткойнах и эфирах стали размещения блокчейнов Tezos на $232 млн и Bancor на $150 млн.