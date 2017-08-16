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Главная » Деньги » Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США

Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США

Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США
Фото из открытых источников

Государственный долг Соединенных Штатов составляет приблизительно 19 триллионов долларов

16.08.17 131
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Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США, впервые с октября прошлого года обойдя по этому показателю Японию. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на результаты исследования американского министерства финансов.

В июне Китай приобрел US Treasuries на $44,3 млрд, тогда как Япония продала эти активы на сумму $22,5 млрд. В результате объем китайского портфеля американских долговых обязательств повысился до $1,15 трлн, японского – снизился до $1,09 трлн.

На третьем месте находится Ирландия с показателем $302,5 млрд (+6,7 миллиарда долларов за месяц), далее следует Бразилия ($269,7 млрд, без изменения), Каймановы Острова ($254 млрд, снижение на 12,1 миллиарда долларов) и Швейцария ($244,5 млрд, рост на 5 миллиардов долларов).

В ТОП-10 держателей US Treasuries также входят Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

В Госдепартаменте США заявляли, что лимит государственного долга страны не будет повышаться до осени 2017 года. Сейчас госдолг США составляет приблизительно $19 трлн.

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