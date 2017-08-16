Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США, впервые с октября прошлого года обойдя по этому показателю Японию. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на результаты исследования американского министерства финансов.

В июне Китай приобрел US Treasuries на $44,3 млрд, тогда как Япония продала эти активы на сумму $22,5 млрд. В результате объем китайского портфеля американских долговых обязательств повысился до $1,15 трлн, японского – снизился до $1,09 трлн.

На третьем месте находится Ирландия с показателем $302,5 млрд (+6,7 миллиарда долларов за месяц), далее следует Бразилия ($269,7 млрд, без изменения), Каймановы Острова ($254 млрд, снижение на 12,1 миллиарда долларов) и Швейцария ($244,5 млрд, рост на 5 миллиардов долларов).

В ТОП-10 держателей US Treasuries также входят Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

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В Госдепартаменте США заявляли, что лимит государственного долга страны не будет повышаться до осени 2017 года. Сейчас госдолг США составляет приблизительно $19 трлн.