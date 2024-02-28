Госдолг Украины сократился: как удалось "списать" более 30 миллиардов гривен

По словам главы парламентского комитет по налогам и финансам Даниила Гетманцева, государственный долг Украины с началом полномасштабного вторжения ВС РФ увеличился в два раза.

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Государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам января сократился на 31,4 миллиарда гривен в гривневом эквиваленте и 0,42 миллиарда долларов в валюте. Соответствующую информацию опубликовало Министерство финансов.

В ведомстве объяснили, что госдолг сократился на фоне отсутствия значительных внешних официальных заимствований в начале 2024 года. Еще одна причина сокращения государственного долга, по словам главы парламентского комитет по налогам и финансам Даниила Гетманцева — курс евро к доллару и гривне несколько ослаб, поэтому произошла переоценка и уменьшение долларового и гривневого эквивалента задолженности в евро, прежде всего, по льготным кредитам от Европейского союза.

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Политик также рассказал о структуре госдолга по состоянию на конец января:

69,6% – внешний долг, 30,4% – внутренний;

72,5% – долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 27,5% – долг в гривне;

67% – долг с фиксированной ставкой, 33% – долг с переменной ставкой.

В то же время Гетманцев отметил, что с начала полномасштабного вторжения государственный долг увеличился в два раза (на 2,758 триллиона гривен), в валютном эквиваленте – на 55% (на 51,6 миллиарда долларов). Стремительные темпы роста госдолга обусловлены тем, что Украина привлекала внешние официальные льготные кредиты от Евросоюза, правительств других стран, международных финансовых организаций.

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Как ожидается, соотношение государственного долга к ВВП превысит 95% в конце текущего года. Но уровень госдолга пока не грозит нарушить макроэкономическую стабильность Украины, рассказывал Фокусу в сентябре 2023 года глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврыш

"Во-первых, Министерство финансов имеет возможность обеспечить полное рефинансирование внутреннего долга. Во-вторых, запланированные платежи по внешнему долгу в ближайшее время являются минимальными благодаря проведенным в прошлом году реструктуризациям. Поэтому высокий государственный долг вряд ли создаст проблемы с ликвидностью для правительства в следующие несколько лет", — объяснил он.

Напомним, как писал Фокус, Европарламент проголосовал за предоставление Украине 50 миллиардов евро помощи. С помощью этих средств Украина сможет платить зарплаты бюджетникам и восстанавливать уничтоженные россиянами объекты инфраструктуры.

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Также напомним, что 21 февраля агентство Bloomberg сообщило, что группа экспертов по международному праву одобрила арест "замороженных" российских активов.