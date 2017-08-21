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НАПК выявило нарушения в декларациях трех вице-премьеров и одного министра

НАПК выявило нарушения в декларациях трех вице-премьеров и одного министра
рисунок: Марина Туровская

Речь идет о доходах в 2015-16 годах

21.08.17 795
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Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронных декларациях трех вице-премьеров и одного министра Украины.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на результаты заседания НАПК в понедельник.

Так, в декларациях за 2015 и 2016 годы вице-премьер-министр Владимир Кистион подал информацию не об общей площади спального корпуса в Винницкой области, а площадь размером 34,5 кв. м, которой владеет на праве общей собственности его жена. Настоящая же общая площадь спального корпуса составляет 9555 кв. м.

Также Кистион не указал сведения о других совладельцах спального корпуса.

Кроме того, им были указаны недостоверные сведения об общей площади арендуемой квартиры.

Такое же нарушение было выявлено в декларации Кистиона за 2016 год.

Нацагентство также выявило нарушения в декларации за 2015 год вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

Чиновник не указал сведения об объекте недвижимости касательно его нахождения в собственности, в аренде или на ином праве собственности. Зубко пояснил, что он проживал на условиях бесплатного пользования.

Также он задекларировал земельный участок площадью 2 000 кв. м. При этом в соответствии с предоставленными объяснениями Зубко, площадь указанного земучастка составляет 1,8 тыс. кв. м. Таким образом, в декларации указаны недостоверные данные.
Кроме того, Зубко указал вместо идентификационного номера автомобиля Toyota Rav4, принадлежащего его жене, номерной знак.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко указал в своей декларации за 2015 год недостоверный кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства.

Также он не привел в декларации информацию о доходах своей жены в виде выплаты по условиям гражданско-правового договора в размере 5 925,51 гривны. Кириленко объяснил, что эта выплата ошибочно не была указана в справке о доходах из бухгалтерии по месту работы жены.

Кроме того, нарушения выявлены в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы министра молодежи и спорта Игоря Жданова. Он не указал информацию о праве пользования членов семьи на квартиру площадью 113,8 кв. м.

В декларации за 2016 год Жданов не указал доход на общую сумму 6 896,92 гривны, в том числе 2475 гривен стипендии дочери и 4 421,92 гривны дохода, полученного от общественной организации "Национальный олимпийский комитет".
НАПК отмечает, что все эти чиновники нарушили требования закона "О предупреждении коррупции", но оснований для привлечения их к административной или уголовной ответственности нет. Теперь все четверо должны повторно подать декларации с достоверными данными.

Напомним, за 2015 год Кистион задекларировал 178 тыс. гривен доходов, а за 2016 - 385 тыс. Зубко за 2015 год задекларировал 911,1 тыс. гривен, а его жена - 1,1 млн гривен доходов. Кириленко за 2015 год задекларировал 74 тыс. гривен доходов. Жданов задекларировал 99,1 тыс. гривен доходов за 2015 год и 343,7 тыс. - за 2016.

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