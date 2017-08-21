Кабмин изменил процесс предоставления субсидий

Кабинет Министров Украины усовершенствовал процесс предоставления жилищных субсидий населению. Об этом говорится в постановлении правительства №609.
В частности, уменьшен период, за который учитываются доходы домохозяйств, с четырех до двух последних кварталов, предоставлена возможность назначения субсидии недееспособному лицу по заявлению опекуна, урегулирован вопрос выплаты назначенной субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в случае смерти лица, которому была назначена субсидия.
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Также установлено, что субсидия не будет назначаться только при наличии задолженности, общая сумма которой будет превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, пересмотрены социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд, урегулирован вопрос проведения расчета неиспользованных сумм субсидий объединениями совладельцев многоквартирного дома и жилищно-строительными кооперативами.