Нацбанк в мобильном приложении рассказал о защите гривны

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

По словам исполняющего обязанности председателя Национального банка Якова Смолия, специалисты регулятора впервые разработали специальное мобильное приложение о защите нацвалюты.

"Для новой экономики очень важны знания потребителя о финансовых продуктах и умение ими пользоваться. Сегодня я горжусь тем, что, кроме исторического государственного контекста, мы можем говорить о гривне языком современности и защищать украинцев путем предоставления соответствующей информации в доступной и понятной для каждого форме", - сообщил Смолий.

В интерактивной форме в приложении воспроизведены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, воспроизведен кинематический эффект, элементы ощущаются на ощупь, изображения и надписи можно увидеть с помощью увеличительного стекла.

Напомним, в НБУ рассказали, сколько потратили на печатание денег в прошлом году.