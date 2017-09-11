В Украине количество банков, нарушающих норматив минимального зарегистрированного уставного капитала, сократилось до семи, пишет FinClub.

За месяц (с 11 июля по 11 августа) два банка обанкротились ("Новый", "Гефест"), банку "Финансовый партнер" разрешили отказаться от банковской лицензии, а 11 банков завершили докапитализацию.

Еще за один месяц - с 11 августа по 11 сентября - всего один банк завершил требуемую процедуру. Банк "Расчетный центр", подконтрольный НБУ, увеличил уставный капитал со 153,1 млн грн до 206,7 млн грн.

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На утро 11 сентября, по данным Минюста, зарегистрированный уставный капитал ниже 200 млн грн все еще был у 7 банков: "Центр", Кредит Оптима Банк, Украинский банк реконструкции и развития, Поликомбанк, Альпари Банк, Айбокс Банк, "Портал".

Источник: finclub.net

Напомним, 11 июля вступило в силу требование НБУ к банкам иметь минимальный зарегистрированный уставный капитал на уровне 200 млн гривен. Тогда 22 банка нарушали норматив, что грозило им проблемным статусом.

Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.