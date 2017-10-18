Лилипуты в стране гулливеров. Как предпринимателю выжить среди крупного бизнеса

В Украине большой бизнес у всех на слуху. Именно принадлежащие олигархам или западным капиталистам крупные корпорации считаются двигателем экономики. К их позиции прислушиваются в верхах. Им удаётся лоббировать нужные инициативы и получать львиную долю бюджетных дотаций. Например, из 1,91 млрд грн, выделенных на дотации агропредприятиям в первом полугодии 2017 года, 809 млн грн, более 40%, досталось крупнейшему производителю и экспортёру курятины в Украине, группе компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка (№6 в рейтинге Фокуса "100 самых богатых людей Украины").

О малом же и среднем бизнесе (МСБ) чаще всего вспоминают, лишь когда встаёт вопрос о поиске дополнительных источников для наполнения бюджета. В качестве примера можно привести инициативы, вступившие в силу в 2017 году: изменения в Закон "О сборе и учёте социального взноса за обязательное государственное социальное страхование", предписывающие физлицам-предпринимателям (ФЛП) уплачивать единый соцвзнос (ЕСВ), даже если в отчётном периоде отсутствовала прибыль; двукратное повышение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн. Последнее, в частности, увеличило размер ЕСВ (22% от минимальной зарплаты) с 957 грн до 2,1 тыс. грн. Последствием такой политики стало массовое сворачивание предпринимательства. По данным ГФС, за 8 месяцев 2017 года закрылось 450 тыс. ФЛП, из которых 370 тыс. были "спящими" (не вели деятельности).

Не до вас

Фактически предпринимателям и малым компаниям приходится работать в бизнес-среде, созданной для удобства крупного бизнеса. При этом именно на долю малого бизнеса приходится наибольший вклад в создание рабочих мест в стране. "Если гипотетически предположить, что в один миг с карты Украины исчезнут большие компании, то сведённый бюджет потеряет лишь около 30% поступлений, а экономика утратит приблизительно 25% рабочих мест. Это ощутимо, но не катастрофично, тогда как при гипотетическом исчезновении МСБ ситуация обернётся полным крахом", — говорит эксперт программы агентства США по международному развитию "Лидерство в экономическом управлении" Дмитрий Ляпин.

15% ВВП в реальности генерируют предприниматели и малые компании

Более того, именно МСБ сыграет решающую роль в выведении Украины из кризиса. Так, по словам главы Стратегической группы советников по поддержке реформ Ивана Миклоша, предпринимательство может стать двигателем преобразования экономики, так как малый и средний бизнес более гибкий, прогрессивный и открытый для креатива и инноваций по сравнению с большими компаниями.

Особенно интересно выглядит роль мелкого предпринимательства в период четвёртой промышленной революции, в преддверии которой мы находимся. Одним из главных вызовов новой эпохи станет сокращение до 2050 года более половины рабочих мест в экономике — в основном из-за применения роботов. "Внедрением роботов в первую очередь зай­мётся большой и средний бизнес, а способностью предоставить рабочие места будет обладать только малый или даже микробизнес", — предупреждает Дмитрий Ляпин. Экономист считает, что значение мелких предпринимателей для общества находится в социальной плоскости и заключается в обеспечении рабочими местами.

Задача не из простых

В Украине к микробизнесу относятся ФЛП и компании с годовым оборотом менее 2 млн евро и менее чем 10 работниками. Физлица и юрлица с оборотом до 10 млн евро и штатом до 50 работников образуют сегмент малого бизнеса. А средний бизнес представляют компании, которые имеют годовой оборот менее 50 млн евро и менее 250 работников. Все они дают около 60% ВВП, 70% поступлений в госбюджет и обеспечивают 75% занятости. На основе официальных статистических данных Дмитрий Ляпин приходит к выводу, что классификация МСБ в Украине почти полностью отвечает требованиям Евросоюза, а макроэкономические показатели развития соответствуют аналогичным показателям в ЕС.

Однако по подсчётам директора департамента микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) Ощадбанка Инны Кравчук, вклад малого бизнеса в экономику страны не превышает 15%. По мнению Ивана Миклоша, официальную статистику может немного искажать девальвация гривны, из-за чего некоторые крупные украинские компании попали по обороту в категорию средних, а часть холдингов оказалась разбита на меньшие предприятия. Кроме того, не секрет, что крупный бизнес использует ФЛП для оптимизации налогов. Из-за этого реальное количество субъектов МСБ гораздо меньше.

Как бы там ни было, расти нам есть куда. Большинство экономистов сходятся во мнении: главным стимулом для развития МСБ должны стать не столько специальные поддерживающие программы, сколько улучшение бизнес-климата в целом: устранение регуляторных барьеров, снижение фискального давления, полноценная судебная реформа и устойчивый экономический рост.

Программы, направленные на развитие МСБ, без комплексных реформ в Украине вряд ли "выстрелят"

Как отмечает Иван Миклош, от простой и эффективной регуляторной системы выигрывают все, но прежде всего МСБ, у которого нет административного ресурса для отслеживания и выполнения большого количества разрешительных или лицензионных условий. "Мелкие украинские компании работают в тени, и это ещё одна причина, по которой им сложно расти до среднего размера и становиться потенциально крупными компаниями", — продолжает словацкий экономист. Лекарство от тени всё то же — реформы.

Вместе с тем нельзя утверждать, что МСБ в Украине вовсе не требуют поддержки и специальных стимулирующих программ. Иван Миклош считает, что развитию малого бизнеса в Украине необходимо уделять внимание, так как малое предприятие не достигает тех возможностей, которые есть у большой компании, например по цене и условиям финансирования или по возможностям экспорта. Впрочем, экономист предостерегает, что сами по себе программы, направленные на развитие МСБ, будь-то льготное кредитование, консалтинг или продвижение на внешние рынки, без комплексных реформ в Украине вряд ли "выстрелят".

Однако хоть что-то лучше, чем вообще ничего. Поэтому Фокус выяснил, на чью помощь в развитии бизнеса могут надеяться предприниматели и малые компании.

Преодолевая барьеры. Где предпринимателям искать помощь для выхода на внешние рынки

Экспортёр в Украине — это, как правило, крупный сырьевой бизнес под контролем олигархов. Для небольших предприятий трансграничный бизнес зачастую остаётся невыполнимой миссией. По информации главы Стратегической группы советников по поддержке реформ Ивана Миклоша, сегодня экспортируют только 6% представителей МСБ.

"Надо менять структуру украинского экспорта, который ориентирован на сырьевые продукты. А для переработки сырья нужны прежде всего технологии и инвестиции", — говорит словацкий экономист. По его словам, в этом направлении уже активно работает Минэкономразвития, которое подготовило стратегию развития торговли до 2021 года и создало Офис поддержки экспорта.

Все услуги офиса для бизнеса бесплатны. В их числе: информационная и аналитическая поддержка; организация участия в торговых миссиях и выставках; первичный экспортный консалтинг, консультации по поиску бизнес-партнёров или участию в зарубежных тендерах. Также в офисе действует образовательная платформа для экспортёров.

В Офисе по продвижению экспорта можно разузнать о действующих грантах. Глава структуры Марьяна Каганяк приводит в пример несколько наиболее интересных возможностей. Так, Европейский банк реконструкции и развития (EBRR) компенсирует 50% стоимости проекта в размере до 10 тыс. евро на одно предприятие. Однако для проектов по энергоэффективности компенсация составляет уже 75%. Фонд Western NIS EnterpriseFund (WNISEF) занимается софинансированием проектов, создающих рабочие места в частном секторе путём увеличения экспорта. Эта же организация выделяет финансовую помощь для участия в выставках и торговых миссиях. International Trade Center и GIZ активно оказывают бизнесу образовательную и экспертную поддержку. Центр продвижения экспорта развивающихся стран CBI и канадско-украинский проект поддержки торговли и инвестиций СUTIS, помимо прочего, финансируют участие в торговых миссиях. Получить больше информации об этих инициативах можно на официальных сайтах организаций или в Офисе по продвижению экспорта.

Кредит с минусом. Где и на какие цели предпринимателям одолжат по ставкам, ниже рыночных

За последние несколько лет предприниматели привыкли рассчитывать только на себя и обращаться за финансированием в банк лишь в случае острой необходимости. С помощью коротких займов бизнесмены перекрывают разрывы в ликвидности — когда время платить уже настало, но на счёт не успели упасть ожидаемые поступления. Эффективные ставки по таким кредитам в украинских банках составляют не менее 25–30% годовых.

Кредиты на развитие (строительство, ремонт, приобретение оборудования и расширение бизнеса) в наши дни особо не востребованы, так как существующий уровень ставок для предпринимателей не комфортен. Тем не менее ситуация не безвыходная. В Украине действуют как инициативы международных доноров, так и муниципальные программы, направленные на удешевление стоимости кредитных ресурсов. Их механизм прост: банк выдаёт кредит по рыночной ставке, а международный донор или местная власть компенсируют часть ставки в том случае, если заёмщик и его проект соответствуют установленным критериям. В результате льготные ставки могут составлять комфортные для предпринимателей 5–15%.

Как отмечает директор департамента ММСБ Ощадбанка Инна Кравчук, по официальным данным, по состоянию на январь 2017 года в Украине было зарегистрировано более 300 проектов международной технической помощи.

Например, Немецко-украинский фонд развивает программу микрокредитования совместно с Укргазбанком, Мегабанком и Международным инвестиционным банком (МИБ), а также программу кредитования малых и средних предприятий по приоритетным направлениям (Укргазбанк, Прокредитбанк, МИБ).

Международная финансовая корпорация (IFC) сотрудничает с Укргазбанком в направлении экокредитованя МСБ с годовым оборотом до 150 млн грн. Однако IFC не компенсирует процентную ставку, а берёт на себя экспертизу, благодаря чему предприниматели могут корректировать свои проекты для достижения лучшей окупаемости и энергоэффективности. За 2016 год в Укргазбанке прокредитовали экопроекты МСБ (альтернативная энергетика, модернизация оборудования, установка твёрдотопливных котлов, тепловых насосов и т. п.) на общую сумму 430 млн грн.

Эффективные ставки по таким кредитам в украинских банках составляют не менее 25–30% годовых

Фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) сотрудничает с Ощадбанком в рамках программы льготного кредитования социального предпринимательства, под которым подразумеваются проекты, где задействованы пострадавшие от конфликта на востоке, инвалиды, малообеспеченные женщины и представители других незащищённых социальных групп. Например, в рамках программы кредит получил производитель сельхозпродукции, который создаёт рабочие места для переселенцев из зоны АТО. Правда, как признают в Ощадбанке, с начала действия программы заёмщики получили всего несколько таких кредитов. Видимо, дело в неосведомлённости бизнеса о существовании подобных инициатив, слабом развитии социального предпринимательства как такового и непонимании требований международных доноров, которые выступают партнёрами банков.

Как уже говорилось, снижение ставки по кредиту берут на себя не только международные доноры, но и муниципалитеты. По информации руководителя направления "малый и средний бизнес" ПриватБанка Сергея Клюева, сегодня программы компенсации для МСБ работают в 8 городах — Покровске Донецкой области, Львове, Кривом Роге, Житомире, Виннице, Одессе, Николаеве и Полтаве, где инициативу активно поддержали местные мэры. Например, во Львове предпринимателям компенсируют проценты по кредиту в размере учётной ставки НБУ (12,5%), а в Одессе — 10% ставки, но не более 50 тыс. грн по одному кредиту. ПриватБанк, по словам Клюева, ведёт переговоры на государственном уровне о подключении других городов к программе компенсации из местных бюджетов и надеется в 2018 году охватить уже всю Украину.

Ещё одна интересная возможность для предпринимателей в ПриватБанке — участие в инкубаторе на базе проекта КУБ – "Країна успішного бізнесу". "Мы сделаем упор на регионы — столица и так избалована подобными проектами, а в регионах такой инициативы и поддержки не хватает", — говорит Сергей Клюев. Более подробную информацию о проекте обещают обнародовать совсем скоро.

Кроме ПриватБанка с муниципалитетами по таким программам сотрудничает и Ощадбанк.

Строителям стартап-нации. Правительство обещает выделить средства на высокотехнологичные инновации

Недавно Владимир Гройсман заявил, что у Украины есть все предпосылки для того, чтобы стать ещё одной стартап-нацией, и добавил, что правительство якобы уже начало работать над поддержкой проектов с шансами на глобальный успех. Уточним, стартап-нацией принято называть Израиль, который за последние 20 лет создал огромную стартап-индустрию, чему во многом способствовала государственная политика.

Как отмечает глава наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного и приватного капитала (UVCA) Андрей Колодюк, отечественная IT-отрасль и сфера венчурных инвестиций — единственная в мире, которая формировалась самостоятельно и скорее не благодаря поддержке государства, а вопреки ей. По мнению собеседника Фокуса, правительству вместо того чтобы отдельно помогать каждому стартапу, нужно создать условия для развития отрасли — защитить интеллектуальную собственность и прекратить давление на бизнес.

С грезящим стартап-нацией премьером представители UVCA встретились в августе этого года и предложили создать "Фонд фондов", который поможет комплексно развивать индустрию стартапов. Премьер поддержал инициативу на условиях государственно-частного финансирования. "Внедрение этого механизма, который зарекомендовал себя во всём мире, привлечёт инвестиции в тысячу стартапов, и учитывая, что основным источником капитала будут международные фонды, при вложении в проект около $10 млн от государства мы получим до $500 млн конечных инвестиций в инновационные компании", — прогнозирует возможные последствия Колодюк. По его мнению, это станет катализаторам роста всей отрасли.

Пока глобальная идея построения новой стартап-нации вызревает в верхах, стартаперам стоит посетить "IT-арену" во Львове — самое грандиозное IT-событие Украины, объединяющее программистов, дизайнеров, топ-менеджеров, бизнес-аналитиков, предпринимателей и стартаперов для обмена опытом и обсуждения новых IT-трендов. Среди прочего на этом мероприятии пройдёт предварительный отбор проектов — кандидатов на участие в стартап-соревновании Seedstars World. После отбора остальных участников в Одессе и Киеве на финальном состязании выберут всеукраинского победителя. Он и поедет в Швейцарию на Seedstars World.

Всем бобра. Как Ощадбанк собирается вырастить 2 млн предпринимателей и при чём здесь трудолюбивые животные

В начале осени внимание к теме украинского малого и среднего бизнеса привлёк Ощадбанк, анонсировавший национальную программу поддержки предпринимателей "Будуй своє". Её символом неожиданно стал бобёр. Согласно видению банка и автора логотипа, агентства Fedoriv, настоящие предприниматели — это бобры. Это животное умеет приспособить окружающую среду под свои нужды. Так и они должны решительно вгрызаться в работу и неутомимо строить своё дело.

Узнав, что за бобром-супергероем стоит банк, можно подумать, что речь пойдёт о деньгах. Однако финансовые услуги — лишь вершина айсберга. Главная цель программы — вырастить 2 млн работающих бизнесов. "Украина нуждается в 2 млн реальных малых предпринимателей, а это 20 млн бизнес-идей, ведь со стартапов растёт только каждый десятый", — заявил во время презентации предправления Ощадбанка Андрей Пышный.

Учитывая, что развитие МСБ может стать двигателем экономики, заинтересованность в подобной программе акционера Ощадбанка в лице государства очевидна. Но, если абстрагироваться от происхождения акционерного капитала, логику финучреждения вполне можно объяснить и конкурентной борьбой за клиентов. Банки сегодня мало кредитуют бизнес отнюдь не из-за отсутствия у них финансовых ресурсов. Один из факторов, который их останавливает, — дефицит качественных заёмщиков. Крупный бизнес закредитован и скорее озабочен избавлением от старых долгов. А сегмент МСБ зачастую работает в тени и не может раскрыть перед банком достаточно информации для получения кредита. Вот Ощадбанк и задумал взращивать себе качественных клиентов, а не бороться за них с другими финучреждениями, стараясь предложить ставку на десятую процента ниже.

Расти и крепнуть на платформе Ощадбанка новым украинским бизнесам помогут четыре блока программы "Будуй своє". Первый под названием "Стартуй легко" представляет собой пакет для бизнеса, который включает корпоративную карточку, расчётно-кассовое обслуживание, интернет и мобильный банкинг. Чтобы получить такой стартовый пакет, предпринимателю достаточно одного визита в банк и подписания договора на двух страницах. Для сравнения: ранее аналогичный договор в Ощадбанке насчитывал 32 страницы, на которых предпринимателю нужно было поставить 64 подписи.

"Украина нуждается в 2 млн реальных малых предпринимателей, а это 20 млн бизнес-идей, ведь со стартапов растёт только каждый десятый"

Если коробочные решения для клиентов в украинских банках распространены уже давно, то второй блок под названием "Строй своё удобно" это уже что-то новенькое. Его суть — поддержка предпринимателей со стороны крупного бизнеса, которая выражается в скидках, поощрительных программах и льготных периодах использования услуг. Опять же, вряд ли тут можно говорить об альтруизме со стороны большого бизнеса. Качественных клиентов не хватает не только банкам, но и любым другим крупным компаниям, которые, в частности, ориентированы на услуги МСБ. Скидки и льготы помогут новому малому бизнесу встать на ноги, и в результате крупные компании смогут расширить свою клиентскую базу.

Ради третьего учебного блока программы в Ощадбанке создали отдельный портал buduysvoe. Чтобы воспользоваться его возможностями, не обязательно быть клиентом Ощадбанка. Для начала стоит пройти тест из 60 вопросов, чтобы выявить свои сильные и слабые стороны в предпринимательстве. Заполнить пробелы в знаниях помогут размещённые на портале онлайн-курсы и консультации с менторами программы — специалистами в области управления, права и маркетинга.

Четвёртый блок программы — "Получи финансовую поддержку" предполагает развёртывание по всем регионам Украины программы микрокредитования предпринимателей с частичной компенсацией процентов от местных властей. Как заявляют в Ощадбанке, льготные кредиты уже доступны бизнесу в 9 областях Украины, в четырёх уже близки к запуску и к концу 2018 года заработают во всех регионах. Кроме того, у банка есть общие проекты с международными организациями, предоставляющими Украине помощь в развитии предпринимательства.

Одним словом, под знаком трудяги-бобра Ощадбанк к концу года надеется прорваться в топ-3 банков в сегменте кредитования МСБ. А это предполагает как минимум двукратный рост портфеля — до 5 млрд грн. В реальности успех проекта во многом будет зависеть от того, мобилизует ли программа вокруг Ощадбанка государство, муниципалитеты, международных доноров и лидеров отечественного бизнеса. Только при этом условии Украина получит 2 млн реальных предпринимателей. В общем, бобров по осени считают.