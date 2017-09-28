Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » НБУ опасается неконтролируемого роста цен

НБУ опасается неконтролируемого роста цен

НБУ опасается неконтролируемого роста цен
Иллюстративное фото

Если что – будут "закручивать гайки"

28.09.17 24
000

Уровень инфляции в Украине на конец 2017 года может оказаться выше текущего прогноза Национального банка Украины на уровне 9,1%. Такой сценарий может вынудить Набанк применять более жесткую монетарную политику.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

По данным чиновника, давление временных факторов спровоцировало в Украине рост цен на мясную и молочную продукцию, овощи и табачные изделия.

"Монетарная политика должна реагировать на изменение фундаментальных факторов. Поэтому мы будем внимательно следить, чтобы эти временные факторы не превратились в фундаментальные. Кроме того, могут реализоваться инфляционные риски в плоскости фискальной политики. Если в результате мы увидим высокие риски невозврата инфляции к целевым ориентирам, тогда будем реагировать на это жесткой монетарной политикой", - сказал Сологуб.

Напомним, НБУ в сентябре принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых, как и предыдущие два месяца подряд – в июле и августе. По оценкам регулятора, инфляция в текущем году более существенно отклонится от центральной точки целевого диапазона на уровне 8% плюс-минус 2 п.п.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
НБУ: Гонтарева не собирается возвращаться на работуНБУ не признает Bitcoin валютой и платежным средствомВ НБУ заговорили о рисках роста цен

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3323
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 5860
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3910
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2992
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1659
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1855
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6883
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4991
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2352
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3218
  1. Корабль, летящий к астероиду Бенну, сделал уникальный снимок Земли 9753 / 11467
  2. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 5694 / 6607
  3. Японцы обнаружили следы жизни, существовавшей почти 4 млрд лет назад 3446 / 3959
  4. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 3147 / 3391
  5. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 2813 / 3087
  6. Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь 2716 / 2965
  7. Под Винницей горит один из крупнейших складов боеприпасов ВСУ 2660 / 2909
  8. Путинская гвардия заказала хрустальные погоны 2095 / 2389
  9. Госдума РФ назвала новый закон Украины об образовании "этноцидом русского народа" 1979 / 2188
  10. Назван самый популярный среди туристов город мира 1668 / 1815
  1. Корабль, летящий к астероиду Бенну, сделал уникальный снимок Земли 19 / 11467
  2. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 16 / 2162
  3. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 13 / 1708
  4. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 10 / 6607
  5. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 9 / 3391
  6. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 8 / 6619
  7. "Рухнама" с экрана и взрывы в Калиновке. Почему трагедия и фарс при Порошенко ходят рядом 8 / 1140
  8. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 8 / 978
  9. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 5 / 3087
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.