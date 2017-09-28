НБУ опасается неконтролируемого роста цен

Уровень инфляции в Украине на конец 2017 года может оказаться выше текущего прогноза Национального банка Украины на уровне 9,1%. Такой сценарий может вынудить Набанк применять более жесткую монетарную политику.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

По данным чиновника, давление временных факторов спровоцировало в Украине рост цен на мясную и молочную продукцию, овощи и табачные изделия.

"Монетарная политика должна реагировать на изменение фундаментальных факторов. Поэтому мы будем внимательно следить, чтобы эти временные факторы не превратились в фундаментальные. Кроме того, могут реализоваться инфляционные риски в плоскости фискальной политики. Если в результате мы увидим высокие риски невозврата инфляции к целевым ориентирам, тогда будем реагировать на это жесткой монетарной политикой", - сказал Сологуб.

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Напомним, НБУ в сентябре принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых, как и предыдущие два месяца подряд – в июле и августе. По оценкам регулятора, инфляция в текущем году более существенно отклонится от центральной точки целевого диапазона на уровне 8% плюс-минус 2 п.п.