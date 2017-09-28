Биткоин снова преодолел отметку в 4 тыс. долларов

Сейчас криптовалюта продается по курсу $4253 за единицу

Курс криптовалюты биткоин в ночь на четверг, 28 сентября, на торгах преодолел отметку $4 тысяч, и сейчас торгуется на уровне $4,2 тыс. за единицу. Об этом пишет ЛІГА.net.

По данным потокового графика биржи BitStamp, стоимость биткоина составляет $4253 за единицу по состоянию на 12:38 по киевскому времени. Его капитализация превысила $70 млрд.

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Вслед за биткоином положительный тренд демонстрируют другие основные криптовалюты. Совокупная капитализация всех криптовалют на данный момент составляет $146,9 млрд.

Напомним, последний раз на таком уровне биткоин торговался 12 сентября, перед затяжным снижением. Низшая точка была достигнута 15 сентября, когда цена биткоина опускалась ниже $3000 на фоне новостей о закрытии криптовалютных бирж в Китае.