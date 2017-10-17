В холоде и обиде. Все, что нужно знать об энергоэффективности жилья

Через пару недель в Украине начнётся отопительный сезон. Люди с ужасом ждут первых квитанций за отопление. В прошлом году у потребителей, которым не удалось оформить субсидию, цифры в счетах буквально зашкаливали. Но температура в квартирах оставляла желать лучшего, как и в годы дешёвой коммуналки. Исключение составили разве что дома с индивидуальным отоплением — там жители могут регулировать температуру по своему усмотрению. Остальным приходится утепляться кто как может — менять стеклопакеты, обшивать пенопластом наружные стены, стеклить балконы.

В этом плане, наверное, больше всех повезло людям, которые только собираются покупать жильё. У них есть возможность присмотреть квартиру, которая будет максимально сохранять тепло, и это сэкономит средства на отоплении. Тем более что застройщики наперебой рассказывают, насколько их объекты энергоэффективны.

Встречают по одёжке

"Начинать выбор нужно не с квартиры, а с дома", — резонно замечает директор компании "УкрТермоДом" Олег Бризгалин. Он подчёркивает, что важно скорее не то, из какого материала построен дом, а технология строительства и утепления фасадов.

На сегодняшний день самые популярные технологии строительства в нашей стране — это панельная и монолитно-каркасная. Самыми холодными считают панельные дома. Самыми тёплыми — монолитно-каркасные. В отличие от панельных домов, где все стены несущие, при строительстве таких домов возводится прочный каркас, который заполняется лёгкими и тёплыми материалами. Так называемая сборно-монолитная технология строительства — это гибрид первого и второго метода со всеми вытекающим в плане энергоэффективности последствиями.

Впрочем, как поясняет директор по продажам девелопера "Роял Хауз" Руслана Грабко, в плане "теплоты" дома в первую очередь важны нюансы строительства. "Есть такое понятие, как "мостики холода". Через них холод проникает внутрь помещения и "съедает" всё тепло", — говорит эксперт. Самым простым примером "мостика" может быть место соединения стены дома и балконной плиты. При некачественном выполнении узлов соединения тепло будет уходить из квартиры, пока не устранят утечку.

Наиболее совершенен в плане теплоизолирующих свойств навесной фасад, состоящий их трёх слоев: утеплитель, воздушная прослойка и облицовочный материал

Не менее важный показатель — утепление фасадов. "Чтобы тепло от батарей распределялось по помещениям, не уходя на улицу, все внешние стены должны быть утеплены. На практике, когда построена монолитная коробка здания, на ней обустраиваются стены, и на них наносят утеплитель", — объясняет глава правления — президент Киевгорстроя Игорь Кушнир. И этот утеплитель может весьма различаться по своим характеристикам.

Самый распространённый вид утепления фасадов — оштукатуреная шуба из утеплителя. Это наиболее бюджетный, но недолговечный вариант. Более того, выбирая дом с подобным утеплением, стоит обратить внимание на штукатурные смеси — они должны быть предназначены для использования при температурах наших широт.

Ещё одна разновидность решения по фасадам — облицовка здания плиткой, натуральным камнем или стеклом. За счёт их использования фасад получается презентабельным и долговечным. Принцип же производства похож на первый тип, то есть шуба здания состоит из утеплителя и фасадного облицовочного материала.

Наконец, наиболее совершенен в плане теплоизолирующих свойств навесной фасад, состоящий их трёх слоев: утеплитель, воздушная прослойка и облицовочный материал. Внешний слой может быть выполнен, опять-таки, из камня, фасадной плитки или стекла.

В любом случае Бризгалин советует, как минимум, уточнить толщину утеплителя. Она должна составлять не менее 10 см. Что это будет — пенопласт или минвата, в плане энергоэффективности дома не имеет значения. Теплоизолирующие свойства пенопласта и минеральной ваты практически одинаковые.

Другой вопрос, что нельзя использовать воспламеняемый пенопласт в качестве утеплителя в так называемых вентилируемых фасадах. В мире уже были прецеденты, когда обложенные пенопластом вентилируемые фасады вспыхивали как спичка и сотни жителей задыхались в ядовитом дыму, который выделяет горящий пенопласт.

А что внутри?

При выборе жилья по внутренним характеристикам самое важное — система отопления. "Автономное или централизованное отопление в доме? Есть ли система учёта? Она поквартирная или установлена на дом, секцию, подъезд? По этим трём пунктам можно оценить, "теплая" квартира или не очень", — советует Грабко.

Если дом с центральным отоплением, лучше всего, когда разводка горизонтальная. В этом случае можно установить тепловые счётчики на каждую квартиру и регулировать подачу тепла, не оглядываясь на потребности соседей.

Интересны и дома с индивидуальными домовыми котельными. В этом случае на улице расположены специальные датчики, в зависимости от показаний которых регулируется подача газа.

Учёт и контроль. Домовой теплопункт позволяет сократить платежи за тепло за счёт регулирования количества теплоносителя в зависимости от погоды

Очень выгодно и жильё с индивидуальным отоплением. Собственный котёл позволяет регулировать температуру или вовсе отключать обогрев.

Кроме того, некоторые застройщики делают в кухне и ванной "тёплые полы" с электроподогревом. По мнению специалистов, это решение само по себе очень экономное. Воздух подогревается снизу и поднимается вверх. Помимо прочего, водяной тёплый пол экономичнее электрического, так как горячая вода долго сохраняет тепло.

Важно обратить внимание и на вентиляцию здания. Она может быть реализована как через отверстия в стенах или вентиляционные шахты, так и через окна. В последнем случае через вентиляцию будет уходить большое количество тепла. Когда окна проветриваются, сквозняк вмиг уносит тепло.

Да и в целом, окна в плане энергоэффективности — один из самых важных элементов жилья. По словам инженера инновационного детского сада LeapKids Евгения Карпова, именно через них здание может терять до 30% тепла. Он советует зазубрить фразу: "термическое сопротивление окна (R) должно быть не ниже 0,9". Эта величина показывает, насколько поверхность, ограждающая жилой объём, препятствует утечке тепла наружу. Грубо говоря, это показатель качества окна, который зависит от толщины профилей, технологии изготовления окна и используемых материалов. Данные по термическому сопротивлению окон должны быть указаны в документации на дом.

Важно убедиться и в том, что окна правильно установлены. Иначе тепло будет просто уходить через щели. В случае сквозняка из щелей не стоит стесняться требовать у застройщика замены или переустановки окон.

Среди менее значимых, но всё же весомых нюансов Бризгалин также выделяет расположение квартиры. Самой тёплой окажется квартира в середине дома между тремя первыми и тремя последними этажами или на третьем этаже, если речь о пятиэтажке. Рядом с такой квартирой со всех сторон соседи, которые волей-неволей будут обогревать и вас.

Также специалист советует выбирать квартиры, в которых как можно меньше смежных стен с лестничной площадкой. Лестницы часто дополнительно не отапливаются, а значит, придётся за свой счёт греть подъезд.

Ещё Бризгалин советует выбирать квартиры, ориентированные на юг. Однако обратная сторона медали — перегрев жилья летом.

Фотографироваться будем. В последние годы энергоаудит жилых домов всё более популярен

Всё записывается

Полнее всего оценить энергоэффективность дома позволит техническая документация. Застройщик обязательно должен иметь энергетический паспорт с так называемыми показателями и классом энергоэффективности дома (определяются в зависимости от количества затрачиваемой за год энергии на квадратный метр жилья).

"В Украине в домах старой застройки этот показатель в среднем оценивается в 180–220 кВт в год на кв. м, тогда как в странах ЕС он 80–120 кВт в год на кв. м, а до 2030 года Европа поставила цель снизить показатель до 40 кВт", — говорит руководитель киевского офиса ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Отдельный вопрос, насколько называемые застройщиками потенциальным покупателям цифры соответствуют реальности. Глава Киевгорстроя уверяет, что если заявленные девелопером показатели класса энергоеффективности не соответствуют истинному положению дел, дом в эксплуатацию просто не примут. "В этом вопросе у застройщиков нет лазеек", — поясняет он.

Однако независимые эксперты отмечают, что застройщики сплошь и рядом отказываются показывать энергетические паспорта на свои объекты. В результате названный ими с потолка класс энергоэффективности превосходит реальность. "Не так давно я решил поставить эксперимент и прошёлся по объектам четырёх киевских застройщиков. Так вот, никто из них мне энергетический паспорт либо сертификат так и не показал", — говорит Павлюк.

Более того, украинские строительные нормы (так называемые "державні будівельні нормативи" — ДБН) по своей логике отличаются от европейских. Класс энергоэффективности здания у нас устанавливают в зависимости не от абсолютной цифры, а от абстрактного процента отклонения значений от некоего стандарта.

На основании недавно принятого Закона "Об энергоэффективности зданий" Минрегионразвития до конца года должен разработать новый классификатор, а также формат энергетического сертификата, который будет иметь каждый новый дом. Исходя из этого документа, покупатель квартиры сможет легко понять, во сколько обойдётся её эксплуатация. Так что, если пока не удалось накопить нужную сумму на покупку квартиры, расстраиваться не стоит. В следующем году выбрать тёплый и уютный дом станет легче.