Всех сделали. Как Украина стала страной стартаперов

Успешные стартапы в Украине появляются. Они уже создали в стране рабочие места и заявили о себе за рубежом как проекты украинского происхождения. Фокус выделил десятку лучших из них

Украину часто называют государством стартапов. 5–10 лет назад в нашей стране появился ряд громких проектов, уже успевших добиться признания за рубежом. В их числе онлайн-сервис проверки грамматики Grammarly, один из крупнейших в мире фотобанков Depositphotos, гаджет для домашних любимцев Petcube, приложение для модификации видео в реальном времени Looksery.

Лидер Techstars Startup Week в Украине Катерина Дегтяр считает, что стартап-движение в стране приобрело массовую популярность в том числе из-за того, что в кризисные годы инвесторов перестала интересовать недвижимость. Как бы там ни было, громкие истории успеха привлекли внимание украинской молодёжи с техническим образованием к стартап-бизнесу. Основатель и управляющий партнёр венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко называет популярность героев "первой волны" одним из главных факторов, стимулирующих старт­аперское движение.

Сыграли свою роль и неформальные традиции отечественного инженерного образования. "В нашей стране студенты инженерных специальностей всегда занимались чем-то подобным в гаражах, а сейчас приходит понимание, что это конкурентоспособно и свои технические разработки можно монетизировать", — говорит исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и приватного капитала (UVCA) Ольга Афанасьева.

Базу для стартаперского движения создают не только авторитетные украинские технические вузы, но и динамичное развитие аутсорсингового программирования, которое уже соревнуется по экспортной выручке с традиционными сырьевыми отраслями. "IT-сфера в Украине возникла и росла за счёт аутсорсинга, и такое явление, как стартапы, — следующий этап развития рынка, связанный с готовностью брать на себя риски и желанием делать нечто больше, чем просто писать код", — считает управляющий партнёр Axon Partners Дмитрий Гадомский.

Куда податься?

Для готовых выйти из зоны комфорта оригиналов стартап-движение даёт немало возможностей. "Количество хакатонов, на которых можно заявить о своём проекте, уйма, и это отличный толчок для стартаперского движения", — рассказывает исполнительный директор 1991 Open Data Incubator Евгения Клепа. По её словам, Украина стала платформой для развития экосистемы, сюда приезжают топовые спикеры и инвесторы со всего мира, которые делятся опытом и восхищаются идеями украинских стартапов.

Около 90% украинских стартапов отличаются переоценкой значимости своих идей, а среди жизнеспособных стартапов 99% только условно украинские

Если стоит задача привлечь деньги для создания прототипа проекта, заместитель мэра Днепра Яника Мерило рекомендует обратить внимание на инкубаторы и акселераторы, которые на начальной стадии могут дать много хороших советов. "Если требуется $10–200 тыс., есть смысл сделать питч (презентацию проекта. — Фокус) бизнес-ангелам UAngel, так как для стартапа важны не просто деньги, а умный инвестор, который и подскажет, и направит, и познакомит с кем нужно. Для инвестиций больше миллиона можно презентовать проект участникам UVCA", — рассказывает Мерило.

Украинские проекты успешно "поднимают" деньги и на зарубежных краундфандинговых платформах KickStarter и Indiegogo. По данным UVCA, с начала 2017 года им удалось собрать там более $2 млн. Как отмечает основатель и управляющий партнёр AVentures Capital Андрей Колодюк, благодаря кампаниям на краудфандинговых платформах стартапы получают обратную связь с рынком и первую реакцию покупателей, а не только необходимые для развития финансы.

Рано радуетесь

Впрочем, найти деньги удаётся далеко не всем. Да и сами по себе инвестиции в стартап, даже от авторитетных и опытных инвесторов, ещё не гарантируют успех. Авторы идеи часто склонны переоценивать своё детище, а опытные инвесторы также могут ошибаться, свято веря в своё исключительное чутьё. Такое происходит в том числе и на развитых рынках. Но, как отмечает представитель Chernovetsky Investment Group Евгений Нетреба, из-за долголетнего отсутствия в нашей стране рыночных институтов и коммерции как таковой украинские стартапы часто фокусируются на технологичности проекта больше, чем на продажах и построении отношений с клиентами. Именно в этом украинские разработчики часто уступают своим коллегам с развитых рынков.

По мнению управляющего партнёра Detonate Ventures Наталии Березовской, около 90% украинских старт­апов отличаются переоценкой значимости своих идей. "Когда у нас в школах business studies (основы экономики и бизнеса. — Фокус) будут обязательными предметами, тогда, может, они хоть с бизнес-прогнозами научатся приходить, а не с весёлыми картинками в PowerPoint", — рассуждает Березовская. Впрочем, по словам собеседницы Фокуса, даже среди жизнеспособных стартапов 99% только условно украинские — они инкорпорируются в зарубежных юрисдикциях, где и видят свои рынки. С Украиной их связывает только наёмный персонал в местном офисе и получение первых инвестиций.

Открывать представительства за рубежом стартаперов вынуждают объективные причины: куда удобнее регистрироваться и заниматься продажами там, где находятся основные покупатели. Тем не менее на совести Украины остаётся некомфортный бизнес-климат, прессинг предпринимателей и отсутствие адекватной защиты прав интеллектуальной собственности. Напомним: в ежегодном исследовании Фокуса "10 экономических рисков осени", основанном на опросе экспертов, наиболее весомой угрозой те назвали именно давление на бизнес со стороны государства.

И всё же успешные стартапы в Украине появляются. Как бы в дальнейшем ни сложилась их судьба, они уже создали в стране рабочие места и заявили о себе за рубежом как проекты украинского происхождения. На основе опроса ведущих экспертов отрасли Фокус выделил десятку лучших из них.

Есть идеи

С помощью экспертов Фокус отобрал 10 лучших проектов последних трёх лет

Hideez

Что это: брелок-ключ для хранения паролей от любых устройств

Основатель: Олег Науменко

Год основания: 2015

Стартап в сфере hardware — брелок Hideez Key — стал абсолютным лидером симпатий среди опрошенных Фокусом экспертов. Успех Hideez Key объясняется тем, что эта миниатюрная штуковина просто и элегантно решает насущную проблему, с которой ежедневно сталкивается практически каждый человек. Брелок избавляет от необходимости запоминать или записывать десятки паролей от разнообразных сервисов и аккаунтов или же, пренебрегая безопасностью, использовать везде один и тот же. Благодаря гаджету можно максимально обезопасить себя от взлома почтовых ящиков, кражи конфиденциальной информации или средств с банковской карты.

Как объясняет Евгения Клепа, умный брелок Hideez Key умеет хранить цифровые ключи и сертификаты, разблокировать смартфоны и ноутбуки, открывать RFID-замки, авторизовать мобильные платежи, срабатывать как "антивор-датчик" для вещей вроде кошелька или ключей от квартиры. А по мнению Евгения Нетребы, востребованной фишкой станет и возможность использовать Hideez Key в качестве кошелька для хранения криптовалют.

SolarGaps

Что это: умные жалюзи, генерирующие электричество

Основатель: Евгений Эрик

Год основания: 2015

На первый взгляд SolarGaps — обычные горизонтальные жалюзи, которые защищают от солнечного света офисы или квартиры. Однако в них встроены миниатюрные солнечные панели, с помощью которых, как утверждают разработчики стартапа, удаётся сократить расходы на электроэнергию до 70%. При этом, в отличие от дорогих и громоздких солнечных батарей, жалюзи SolarGaps вполне можно использовать не только в загородных коттеджах, но и в небольших городских квартирах.

"Команда SolarGaps работает в востребованной сфере возобновляемой энергетики, и их жалюзи найдут своих пользователей на любых рынках", — уверен в будущем проекта Евгений Нетреба. Это подтверждает успех энергоэффективного решения на краудфандинговой платформе Kickstarter — необходимую для начала производства сумму в $50 тыс. весной 2017 года там собрали досрочно. Первые 100 жалюзи для стандартных окон можно было заказать по цене $390 за кв. м.

Sixa

Что это: виртуальный персональный компьютер в облаке

Основатели: Евгений Нечаев, Николай Минченко

Год основания: 2015

Штаб-квартира украинского стартапа Sixa находится в Калифорнии. В конце 2016 года команда проекта привлекла $3,5 млн от группы инвесторов из Кремниевой долины. А за всю историю проект Sixa собрал более $4 млн, что делает его одним из наиболее успешных украинских стартапов. "Команда Sixa смогла быстро создать и вывести на рынок сложный технологический продукт, а также протестировать использование технологии в разных вертикалях, что весьма редко для украинских компаний", — говорит Виктория Тигипко.

Решение, в которое поверили зарубежные инвесторы, — приложение, открывающее пользователям доступ к высокопроизводительному виртуальному, облачному компьютеру. В основном с сервисом работают программисты, дизайнеры и геймеры, которые нуждаются в дополнительной вычислительной мощности, но не имеют возможности закупать дорогостоящее оборудование. С них компания взимает почасовую или помесячную оплату. У Sixa более 20 тыс. пользователей, а стоимость сервиса стартует от $49 в месяц.

На достигнутом команда не останавливается. В конце 2016 года разработчики Sixa представили hardware-решение Rivvr — беспроводной шлем виртуальной реальности (VR-шлем). Устройство планируют продавать по цене $200–300. Но это уже совсем другая история.

Agri Eye

Что это: комплексное интеллектуальное решение для агросектора

Основатели: Андрей Севрюков, Иван Балашов, Роман Кравченко и Александр Криворучко

Год основания: 2016

Основные функции Agri Eye — мониторинг посевных площадей, контроль качества работы сельхозтехники, сбор, хранение и обработка полученных данных при помощи облачных технологий. Цель проекта — сделать дистанционное зондирование и системы автоматизации принятия решений доступными для каждого фермера.

Как отмечает Евгения Клепа, у Agri Eye уже есть инвесторы и первые клиенты в Украине и США. В 2016 году команда получила $150 тыс. Эти средства разработчики пообещали направить на достижение амбициозной цели — занять 20% рынка интеллектуальных решений для аграриев в течение следующих трёх лет. Сейчас несколько членов команды работают над дальнейшим развитием проекта в норвежском акселераторе Katapult, который инвестировал в Agri Eye $200 тыс.

Kray Technologies

Что это: дроны для аграриев

Основатель: Дмитрий Сурду

Год основания: 2015

Kray Technologies — одна из немногих компаний в мире, которая производит роботизированные грузовые дроны для опрыскивания растений. Как утверждают разработчики, их беспилотник благодаря максимальной скорости в 110 км в час может обрабатывать до 500 га за сутки. Дрон-великан, который весит 35 кг, поднимает на борт 15 кг груза. Примечательно, что изначально команда не собиралась развивать аграрные технологии — в 2015-м стартап зародился как волонтёрская инициатива по созданию беспилотного разведчика для украинской армии.

"Они имеют заявки на патентирование, осуществляют первые продажи, в перспективе смогут легко зарабатывать на SaaS-схеме (при которой подписчикам предоставляется сервис, обслуживаемый провайдером. — Фокус)", — рассказывает о проекте управляющий партнёр бизнес-инкубатора UUI Александр Гусаров.

В перспективе Kray Technologies планируют наладить серийное производство гигантских дронов в разных странах. Благодаря этому беспилотник заметно подешевеет. Пока же за украинскую "птичку" вместе с наземной станцией придётся выложить около $50 тыс.

People.ai

Что это: платформа на основе искусственного интеллекта для управления продажами

Основатель: Олег Рогинский

Год основания: 2016

Офис стартапа с украинскими корнями находится в Сан-Франциско. В сентябре компания объявила об очередном привлечении финансирования от западных инвесторов. "Это команда с сильным практическим подходом, правильно выстроенной схемой фандрейзинга (привлечения ресурсов. — Фокус), отличный пример быстрого пивота (перенаправления. — Фокус) в продукте", — делится своим мнением о стартапе Виктория Тигипко.

Однако развитие проекта не сразу пошло гладко. Изначально People.ai создавалась как умная система автоматизации найма сотрудников и получила первые инвестиции под это решение. Но идея не сработала. Поэтому весной 2016 года, когда система People ai попала в акселератор Y Combinator, её переориентировали на сбор и анализ информации о продавцах для оценки их эффективности. Это решение быстро принесло People.ai успех — практически сразу после пивота стартап привлёк $7 млн инвестиций.

Delfast

Что это: сервис доставки на электровелосипедах

Основатель: Даниил Тонкопий

Год основания: конец 2014-го

Delfast доставляет посылки от интернет-магазинов или физических лиц в любую точку Киева. Гарантированное время выполнения заказа — 1 час. Уже через 10 минут после звонка курьер на электровелосипеде должен заехать к заказчику за посылкой. Единый тариф по Киеву — 120 грн. Обслуживают сервис станции электровелосипедов на Петровке, Нивках, Позняках, Лыбедской и в Лесном массиве.

Однако столичная служба доставки — лишь вершина айсберга. "Проект, который начинался как служба доставки, сейчас вывел на Kickstarter свои электровелосипеды и собрал в два раза больше запрошенной суммы", — отмечает советник президента Киевстар по цифровым и информационным технологиям Алексей Мась.

Разработанные украинцами электробайки Delfast Prime model с запасом хода в 380 км без подзарядки и максимальной скоростью 55 км/ч впечатлили западную публику. Собирают их в Киеве преимущественно из украинских комплектующих. Цены на базовую модель на Kickstarter стартуют от $3 тыс.

Nimses

Что это: геолокационная социальная сеть

Основатели: Андрей Сирченко, Дмитрий Портнягин, Ольга Хилобок и Вадим Анисимов (команда проекта, основатель же скрывается за компанией Nimses Inc., зарегистрированной в штате Делавэр)

Год основания: 2017 (выпуск приложения)

"За один месяц ты проживёшь 43,8 тыс. мин., то есть накопишь 43,8 тыс. нимов. Тебе решать, на что их тратить", — гласит надпись на стартовой странице сайта одного из самых загадочных украинских стартапов.

Как пообещали создатели системы, в перспективе за нимы можно будет покупать реальные товары или даже обменивать их на деньги. С сентября 2017-го для киевлян уже доступен раздел соцсети Nimses Goods, позволяющий расплачиваться нимами в украинских магазинах. Например, чашку кофе там можно купить за 1,5 тыс. нимов. Для этого нужно оплатить её онлайн, получить код и назвать его при посещении определённого кафе. Кроме собственной валюты, к фишкам Nimses можно отнести геолокационную привязку пользователей. Они могут "видеть" друг друга в радиусе 2 км. Теоретически это позволяет отыскать человека в "реале", например, за соседним столиком в кафе.

Необычный проект загадочных разработчиков сразу после запуска, в начале этого лета, получил неслыханную популярность. Правда, со временем интерес несколько остыл: по данным SimilarWeb, больше всего посещений — 5,9 млн — было зафиксировано в июне. В августе показатель снизился до 620 тыс., а в сентябре вновь поднялся — до 1,6 млн.

Основной трафик проекту создают Россия и Украина. Впрочем, каким бы эффектным ни казался старт Nimses, пока остаётся неясным, как и на чём создатели этого проекта планируют зарабатывать. Поэтому будущее стартапа прогнозировать сложно.

PassivDom

Что это: автономные самообучающиеся мобильные дома, созданные по технологии 3D-printing

Основатель: Максим Гербут

Год основания: 2016

"В нашем PassivDom-е согласится жить даже Илон Маск. Хотя я не уверен, что это будет на Марсе", — шутит основатель PassivDom Максим Гербут. Действительно, напечатанные на 3D-принтере модульные дома, которые полностью обеспечивают себя электроэнергией даже при отсутствии солнца в течение двух недель, впечатляют не меньше космических проектов Илона Маска.

Купить PassivDom в Украине можно уже сейчас, причём по сопоставимой со стоимостью квартиры в Киеве цене. Так, самый полный пакет "Автономный", который предполагает оснащение мебелью, бытовой техникой, сантехникой и системами автономного жизнеобеспечения, обойдётся в 60 тыс. евро. Правда, жильцам придётся потесниться — площадь умного дома составляет всего 36 кв. м.

Senstone

Что это: кулон для перевода голоса в текст

Основатель: Назар Федорчук

Год основания: 2016

Команда стартапа Senstone — создатели модного кулона для преобразования голоса в текст — оказались одними из наиболее успешных представителей Украины на краудфандинговых платформах типа Kickstarter и Indiegogo. В 2017 году этот проект суммарно собрал $370 тыс. "Продукт Senstone каждый может примерить на себя, стартап способен идти в B2B сегмент, легко снимать деньги с краудфаундинга и выйти на окупаемость даже без инвестиций", — оценивает перспективы проекта Александр Гусаров

Устройство выглядит как элегантная бижутерия. Вместе с тем гаджет понимает 12 языков и расшифровывает голосовую запись с точностью до 97%. Розничная цена кулона ориентировочно составит $145.