Иностранный бизнес за год вывел из Украины $1,8 миллиарда дивидендов

Объемы репатриации бизнесом дивидендов в 2017 году несколько превысили прогнозы Национального банка Украины и составили 1,8 млрд долларов.



Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в эфире одной из радиостанций, передает УНИАН.

"Согласно оперативным данным, сумма репатриации дивидендов составила 1,8 млрд долларов. Это немного больше, чем мы ожидали. Мы увидели увеличенный объем репатриации в конце года, возможно, потому что мы разрешили репатриацию дивидендов до 2014 года. Наверное, компании начали более активно выводить дивиденды в конце года, но в целом мы не видим проблем в том, что сумма оказалась больше, чем мы ожидали", - сказал Чурий.

Он отметил, что репатриация дивидендов является одним из главных направлений валютной либерализации Национального банка и регулятор планирует увеличение лимита по репатриации, который сейчас составляет 5 млн долларов в месяц для бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине внедрили ежегодную оценку устойчивости банков

"Нам необходимо оценить возможный отток валюты и влияние этого оттока на валютный рынок. В ближайшее время мы направим банкам запросы относительно желания их клиентов по репатриации дивидендов за 2017 год. После того, как мы соберем информацию, сделаем оценку, и на основании этой оценки будем проводить либерализацию", - сказал замглавы НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины в июне 2016 года разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, установив ограничение на перечисление таких дивидендов за рубеж на одно лицо в месяц в пределах большего из значений – эквивалента 1 млн долларов США, или 10% общего объема дивидендов к выплате.

В мае 2017 года НБУ разрешил бизнесу выплачивать дивиденды иностранным инвесторам за 2014-2016 годы, при этом максимальная сумма соответствующих перечислений за рубеж была увеличена в 5 раз – до 5 млн долларов в течение месяца.