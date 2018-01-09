Средняя зарплата в Украине может достигнуть 10 тысяч грн

К сентябрю 2018 года средняя зарплата в Украине может достигнуть 10 тыс. грн.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью "5 каналу".
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"Это реальные цифры... По состоянию на ноябрь 2017 года средняя зарплата уже составляла около 7,5 тыс. грн. Это при минимальной зарплате 3200 грн. Уже сейчас мы с 1 января повысили на 18% заработную плату. Я убежден, что по состоянию на сентябрь 2018 года средняя зарплата может достигнуть 10 тыс. грн. и это не искусственное регулирование правительством, а четкий и прогнозируемый экономический процесс ", - отметил Розенко.
Напомним, резкое повышение минималки до 4100 гривен в Минфине назвали "дилетанством".