В Украине в обороте находятся более 360 миллиардов наличных, - НБУ

В Украине по состоянию на начало 2018 года в наличном обороте находится 361,5 млрд грн.
Об этом в пятницу, 12 января, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Так, по состоянию на 1 января в наличном обороте пребывало 2,98 млрд шт. банкнот на суму 359,4 млрд грн и 12,97 млрд шт. монет на суму 2,07 млрд грн. Сумма наличных средств в обороте на 6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
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Среди банкнот больше всего в обороте находилось купюр номиналом 200 и 1 грн (19,94% и 18,36% соответственно). Среди монет – 10 и 1 копейки(29,36% и 18,79% соответственно).
Общее количество банкнот на душу населения составляло 70, а разменных монет – 293 штуки.
Напомним, НБУ должен отдать в госбюджет более 50 млрд прибыли.