Ющенко из госбюджета получил треть миллиона гривен

Бывший президент Украины Виктор Ющенко в 2017 г. получил денежное содержание в размере 336 тыс. грн. Выплаты производило Государственное управление делами.
Об этом сообщил 112.ua.
Ющенко каждый месяц получал 28 тыс. грн.
Сообщается, что ни Леонид Кучма, ни Леонид Кравчук, ни тем более Виктор Янукович в прошлом году никаких социальных выплат от Госуправления делами не получали.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ющенко не стыдно смотреть в глаза своей нации
"Кроме того, в 2017 г. вышеуказанным лицам Государственным управлением делами не предоставлялись жилье, материальная помощь, компенсации, льготы, другие поощрения", — сообщили в управлении.
Напомним, Ощадбанк в прошлом году закрыл 443 своих отделения.