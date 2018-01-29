Украине нужно срочно решать вопрос с криптовалютами, - Нацполиция

В ближайшее время необходимо урегулировать статус криптовалюты в Украине.

Об этом заявил руководитель Департамента киберполиции Сергей Демедюк, сообщает официальный сайт Нацполиции.

"Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалюты, а также внедрение необходимого налогообложения операций по покупке и продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютних бирж и пунктов обмена криптовалюты", — отметил Демедюк.

По его словам, сейчас урегулирование пользования криптовалюты в Украине является весьма актуальным вопросом. Уточняется, что, поскольку обращение криптовалют и их статус в Украине не определен, злоумышленники активно используют ими для анонимизации своих преступных действий.

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В то же время, граждане все чаще становятся жертвами мошенников во время операций с криптовалютой, не имея при этом полноценной защиты со стороны правоохранительных органов.

"В случае несостоятельности ближайшее время урегулировать статус криптовалюты в Украине, государство должно официально запретить ее оборот. Чтобы каждый знал о том, что покупая или продавая криптовалюту на территории Украины, он рискует потерять свои финансовые вложения безвозвратно, не имея права на защиту и возмещение ущерба", — заявил Сергей Демедюк.

Напомним, в Японии произошла самая крупная в истории кража криптовалюты.