Киевляне в прошлом году заплатили 2,39 млрд гривен военного налога

В 2017 году жители столицы заплатили 2,39 млрд гривен военного налога. Эта сумма составляет 16%-ю долю от общеукраинской суммы военного сбора.

Об этом стало известно из сообщения Александра Пабата на его странице в Facebook.

Он привел данные ГУ ГФС в Киеве, согласно которым, каждый киевлянин заплатил в прошлом году 800 гривен военного налога. То есть, жители столицы обеспечили 16%-ю долю в общеукраинской сумме военного сбора.

При этом он отметил, что спустя четыре года практики взимания налога, отсутствует его целевое назначение, т.е. перечисленные средства по-прежнему поступают в общую государственную казну.

Напомним, в Киеве налоговики насчитали 35 миллионеров.