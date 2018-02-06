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Главная » Деньги » Через банк-банкрот из Украины вывели более 6,5 млрд грн

Через банк-банкрот из Украины вывели более 6,5 млрд грн

Через банк-банкрот из Украины вывели более 6,5 млрд грн
Фото: First Truth&Transparency Committee

По фактам нарушений было подано шесть заявлений о совершении преступлений

06.02.18 485
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружил нарушения требований законодательства Украины и вывод более 6,5 млрд грн из Мелиорбанка.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, несмотря на раздутую балансовую стоимость активов банка, ("на бумаге" ликвидационная масса составляет 375,2 млн грн), их независимая оценка в 80 раз меньше - 4,7 млн грн.

В то же время, только в пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчиками банка получено более 33,7 млн грн.

Вместе с тем, Фонд обнаружил незаконные операции по перечислению средств со счетов юридических лиц на текущие счета физлиц на 1,3 млрд грн с последующим размещением этих средств на депозит или получения наличными.

Кроме того, должностные лица банка для прикрытия неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для банковской деятельности в 2012 году незаконно увеличивали уставный капитал банка.

Мелиорбанк увеличил капитал не за счет собственных средств акционера, как этого требует законодательство, а за счет кредитных средств, которые предоставлялись самим банком фирмам, приближенным к акционерам банка.

По фактам нарушений законодательства было подано шесть заявлений о совершении преступлений. До сих пор они были закрыты, однако в феврале 2018 году планируется представление обновленных заявлений.

Напомним, МВФ, ВБ и ЕБРР призвали Украину привлечь к ответственности владельцев банков-банкротов.

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