Евросоюз пересмотрит санкции против Януковича

В Европейском Союзе началась работа над пересмотром санкций для бывших украинских чиновников, среди которых и экс-президент Виктор Янукович, срок действия которых истекает 6 марта.

Об этом УНИАН заявили в Совете ЕС.

"Работа над очередным просмотром началась. Как обычно, решение будет принято до того, как истечет срок действия решения, которое существует на сегодня", - отметили в Совете ЕС.

Напомним, суд разрешил спецрасследование в отношении Януковича.