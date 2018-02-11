В полиции рассказали, какие купюры пользуются популярностью у фальшивомонетчиков

Больше всего подделок обнаруживают на юге и западе Украины

В Украине чаще всего обнаруживают подделки купюры номиналом в 200 и 500 грн, а также в 100 долларов и 100 евро. Об этом сообщил заместитель начальник отдела департамента защиты экономики Национальной полиции Руслан Стрембицкий, передает УНН.

"Чаще всего в Украине обнаруживают подделки таких купюр: 200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро", — отметил он.

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Обнаруживают подделки в основном при больших перечислениях денег, при обмене валют, при изъятии денег из банкоматов и покупке денег у так называемых "менял" или в незаконных обменниках.

"Большая часть изымается при инкассации в банкоматах и терминалах", - подчеркнул Стрембицкий.

При этом, по словам правоохранителя, чаще всего подделки обнаруживают в Одессой области, приморском регионе в целом и на западной Украине (Львов, Закарпатье, Волынь).

Стрембицкий обратил внимание на то, что около 80% всех поддельных купюр, приходят в Украину из Европы и стран Ближнего Востока.

"На таких купюрах обычно отсутствует часть водяных знаков, в зависимости от качества. При этом на ощупь и внешний вид фальшивую купюру отличить трудно. Бывают случаи, когда высококачественные подделки могут пропускать аппараты по проверке денег", - пояснил он.

Напомним, на украинском полиграфкомбинате напечатали 6 млн высококачественных долларов.