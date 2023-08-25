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Украина

Хотели продать полмиллиона поддельных долларов: в Киеве разоблачили фальшивомонетчиков (фото)

доллары, СБУ, фильшивомонетчики
Фото: пресс-служба СБУ | Поддельные доллары

В СБУ отметили, что оптовые партии подделок фигуранты сбывали через свои связи в криминальных кругах. Купить фейковые доллары можно было за 60% от их рыночной стоимости.

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Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию в трех регионах Украины, в результате которой нейтрализовала мощную группировку фальшивомонетчиков. Они планировали продать в столице полмиллиона поддельных долларов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве рассказали, что задержали организатора группы на горячем, когда он пытался сбыть пробную партию в размере 50 тыс. долларов. Клиентов для продажи оптовых партий подделок участники группировки подыскивали через собственные связи в криминальных кругах.

Фейковые купюры фигуранты предлагали своим клиентам за 60% от рыночной стоимости.

Следствие выяснило, что незаконный бизнес организовал житель Ужгорода, который привлек к нему двух сообщников — жителей Киева и Львова.

Во время обысков по адресам проживания и в автомобилях фигурантов изъято более 70 тыс. долларов США, из них 50 тыс. — фальшивых. Кроме того обнаружены специальные техсредства негласного получения информации, паспорта посторонних лиц, печати, изделия из золота и произведения живописи с признаками подделки.

Организатору группировки сообщили о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фигурант находится под стражей. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении двум его сообщникам.

СБУ, подделки, доллары Fullscreen
Продажа фальшивых долларов
СБУ, подделки, документы Fullscreen
Продажа фальшивых долларов
СБУ, подделки, доллары Fullscreen
Продажа фальшивых долларов
СБУ, подделки, доллары Fullscreen
Продажа фальшивых долларов
СБУ, подделки, доллары
СБУ, подделки, документы
СБУ, подделки, доллары
СБУ, подделки, доллары

Напомним, 26 июля в Офисе генпрокурора заявили, что правоохранители разоблачили трех человек на изготовлении фальшивых документов, выдаваемых подразделениями МВД Украины.

11 апреля в СБУ рассказали, что разоблачили в Запорожье криминальную группировку, которая помогала гражданам РФ с легализацией в Украине, изготавливая им фальшивые визы, паспорта и виды на жительство в нашей стране. Основными клиентами злоумышленников были граждане, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств.